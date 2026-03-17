Noul președinte chilian, José Antonio Kast, a demarat luni construcția unor bariere fizice la frontiera cu Peru, o mișcare menită să combată imigrația ilegală. Proiectul a fost lansat oficial în apropierea punctului de trecere a frontierei Chacalluta din Arica, la circa 2.000 de kilometri de capitala Santiago.

Promisiune de campanie, acțiune rapidă

La doar cinci zile de la preluarea mandatului, liderul de extremă dreapta a ținut să marcheze personal startul lucrărilor. Până la urmă, a fost unul dintre pilonii discursului său politic. În fața presei și a unui excavator care săpa deja un șanț, Kast a fost tranșant.

„Astăzi, începem să limităm migraţia ilegală”, a declarat acesta. Iar vizita sa în Arica subliniază urgența pe care o acordă acestui subiect, promițând acțiuni rapide împotriva creșterii criminalității, pe care o leagă direct de imigrația necontrolată.

Șanțuri de 3 metri adâncime

Guvernul a stabilit un termen de 90 de zile pentru construcția acestor bariere. E drept că nu s-a precizat exact tipul de infrastructură, dar planul de campanie al lui Kast, denumit „scut la frontieră”, oferea detalii clare. Conform promisiunilor, șanțurile ar urma să aibă o adâncime de trei metri.

Un plan cu termene clare.

Lucrări similare sunt planificate și în regiunea Tarapacá, în apropiere de Colchane, la frontiera cu Bolivia (un epicentru al intrărilor ilegale, în special din Venezuela).

500 de kilometri de bariere fizice

Amploarea proiectului este una considerabilă. Potrivit ministrului de interne, Claudio Alvarado, dispozitivele fizice de protecție se vor extinde pe o distanță de aproximativ 500 de kilometri. Dar planul nu se oprește aici. Acesta include și desfășurarea unui număr mai mare de soldați la frontiere pentru a supraveghea zonele vulnerabile.

Contextul criminalității și cifrele reale

V-ați întrebat care e, de fapt, miza? Președintele Kast, cel mai de dreapta lider al țării de la dictatura militară a lui Augusto Pinochet (1973-1990), a ajuns la putere cu un discurs ferm împotriva criminalității și imigrației. El a promis că va acționa rapid pentru a reduce creșterea numărului de crime, răpiri și extorcări.

Numai că, dincolo de discursul politic, cifrele arată o realitate mai nuanțată. Conform unei estimări oficiale, în Chile se află aproximativ 337.000 de străini în situație ilegală. Și totuși, cu o rată a omuciderilor de 5,4 la 100.000 de locuitori în 2025, Chile rămâne una dintre cele mai sigure țări din America Latină, chiar dacă infracțiunile violente au crescut în ultimul deceniu.