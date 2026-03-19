China a condamnat joi, în termeni foarte duri, asasinarea șefului securității iraniene, Ali Larijani, de către Israel, numind acțiunea „inacceptabilă”. Beijingul s-a declarat, si, „șocat” de declarațiile ministrului israelian al Apărării, care a anunțat practic undă verde pentru eliminarea oricărui oficial de la Teheran.

Lumină verde pentru eliminări

Lucrurile au escaladat rapid după ce ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a făcut miercuri un anunț fără precedent. El a confirmat că, împreună cu premierul Benjamin Netanyahu, a „autorizat armata să elimine orice responsabil iranian” care poate fi ucis fără pagube colaterale majore. Mai mult, a precizat că pentru astfel de operațiuni nu va fi „necesară nicio aprobare suplimentară”.

Cum vine asta, mai exact? armata are mână liberă.

Reacția tranșantă a Beijingului

Întrebat despre aceste declarații, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian, nu s-a ferit de cuvinte. „China este şocată de această declaraţie”, a denunțat oficialul în cadrul unei conferințe de presă.

Iar tonul a rămas la fel de ferm.

„Ne opunem în continuare folosirii forţei în relaţiile internaționale. Acţiunile în vederea asasinării liderilor iranieni şi atacării unor ţinte civile sunt şi mai inacceptabile”, a subliniat Lin Jian. China, un partener comercial și diplomatic important al Iranului, și-a consolidat în ultimii zece ani relațiile cu țările din Orientul Mijlociu și a condamnat în repetate rânduri acțiunile militare ale Israelului și Statelor Unite în regiune.

Cine a fost Ali Larijani

Asasinarea lui Ali Larijani nu este o lovitură oarecare. Considerat un pilon al puterii de la Teheran, acesta ocupa funcția de șef al Consiliului Suprem iranian al Securităţii Naţionale. Dar, dincolo de funcția oficială, importanța sa era mult mai mare. După asasinarea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, la începutul războiului (într-un alt atac israelian), mulți analiști îl considerau pe Larijani drept liderul de facto al Iranului.

Apel la încetarea focului

Confruntat cu o situație explozivă, Beijingul a reiterat apelul la dezescaladare. V-ați gândit vreodată cât de aproape suntem de un conflict generalizat în regiune? China pare să ia acest scenariu foarte în serios.

„China îndeamnă părţile să-şi înceteze imediat acţiunile militare, pentru a evita o escaladare incontrolabilă în regiune”, a transmis Lin Jian. Mesajul este clar, însă rămâne de văzut dacă va fi și ascultat.