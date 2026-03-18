Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, a contrazis recent afirmațiile șefului NATO, Mark Rutte, despre incapacitatea Uniunii Europene de a se apăra fără sprijinul Statelor Unite. Liderul de la Nicosia a argumentat că acțiunea comună europeană recentă pe insulă dovedește contrariul, subliniind că autonomia europeană este atât posibilă, cât și reală.

O replică directă la Bruxelles

„Nu sunt de acord cu foarte bunul meu prieten [Rutte] că autonomia europeană este nesustenabilă”, a declarat Nikos Christodoulides, miercuri, în cadrul unui eveniment organizat de Centrul European de Politici la Bruxelles. Această declarație vine ca un răspuns la o afirmație anterioară a secretarului general al NATO, Mark Rutte. În ianuarie, acesta le-a transmis eurodeputaților să „continue să viseze” în legătură cu posibilitatea ca UE să se poată apăra fără Washington.

Dar lucrurile, se pare, stau puțin diferit, cel puțin Ciprului. Christodoulides a adus în discuție evenimente concrete, petrecute chiar pe teritoriul său, ca dovadă că viziunea lui Rutte nu-i chiar așa de precisă.

Testul de stres din 2 martie

Pe 2 martie, bazele britanice de pe insulă au fost lovite de atacuri cu drone, pe fondul tensiunilor crescânde din Orientul Mijlociu. Iar ceea ce a urmat, după spusele președintelui cipriot, este un exemplu clar de acțiune europeană. Deși Nicosia a ales să nu activeze clauza de apărare reciprocă a UE, articolul 42.7, „ceea ce a urmat, totuși, cred, va intra în cărțile de istorie”, a afirmat el.

Cinci state europene – Grecia, Franța, Italia, Spania și Țările de Jos – au desfășurat active și personal pentru a consolida securitatea Ciprului. Pentru Christodoulides, acest răspuns rapid și coordonat a echivalat cu un „test de stres” reușit al articolului 42.7, conferind clauzei „carne și oase”.

V-ați gândit vreodată cât de repede se poate mobiliza Europa când e cazul? Ei bine, iată un exemplu.

Mecanisme necesare și „rămășițe coloniale”

Concluzia principală, a subliniat liderul cipriot, este necesitatea de a operaționaliza această clauză. „Trebuie să avem mecanismele necesare”, pentru a stabili ce se întâmplă atunci când o capitală a UE activează clauza de apărare reciprocă – „să nu așteptăm până se întâmplă acest lucru și apoi să decidem cum să reacționăm”.

Episodul a reaprins și dezbaterea de lungă durată privind prezența militară a Regatului Unit pe insulă. Marea Britanie controlează încă zonele suverane de baze militare Akrotiri și Dhekelia din sudul insulei, în baza unui tratat din 1960. Christodoulides a numit aceste baze o „rămășiță colonială”, solicitând o „discuție sinceră” cu Londra odată ce conflictul se va potoli. E drept că, a subliniat el, relațiile cu actualul Guvern britanic sunt la cel mai înalt nivel de la independență.

Invitația la consiliul informal

Întrebat dacă îl va invita pe președintele turc Recep Tayyip Erdoğan la consiliul informal din aprilie din Cipru, Christodoulides a sugerat că nu a fost trimisă nicio invitație formală. „Nu am vrut să trimit o invitație doar ca să primesc un răspuns negativ”, a afirmat el. Șeful statului a adăugat că discuțiile sunt în desfășurare între Turcia și alte țări ale UE pe această temă, chiar dacă primele reacții „nu sunt pozitive”.