Reacție oficială și petiție publică

După ce publicația Politico a relatat despre comentariul lui Long, Ministerul Afacerilor Externe de la Reykjavik a contactat reprezentanța diplomatică americană pentru clarificări. The Guardian citează o declarație a instituției: „Ministerul Afacerilor Externe a contactat ambasada SUA în Islanda pentru a verifica veridicitatea presupuselor comentarii”.

A fost inițiată și o petiție online care îi cere ministrului de externe, Katrín Gunnarsdóttir, să respingă acreditarea lui Billy Long. Documentul a adunat peste 3.200 de semnături în câteva ore. Textul petiției descrie remarca drept ofensatoare, chiar dacă a fost o glumă: „Aceste cuvinte, rostite de Billy Long, pe care Donald Trump l-a nominalizat ca ambasador în Islanda, poate au fost spuse în glumă. Totuși, ele sunt ofensatoare pentru Islanda și pentru poporul islandez, care a trebuit să lupte pentru libertatea sa și a fost întotdeauna un prieten al Statelor Unite”. Petiția solicită Statelor Unite să nominalizeze o persoană care „arată mai mult respect pentru Islanda și poporul islandez”.

Scuzele lui Billy Long

Billy Long și-a prezentat scuzele într-un interviu pentru publicația Arctic Today. Fostul congresman a precizat că afirmația a fost o glumă, parte a unei discuții în care se făceau comentarii similare despre Jeff Landry, trimisul special al lui Donald Trump pentru Groenlanda. Long a subliniat natura informală a conversației.

„Nu a fost nimic serios în asta; eram cu niște oameni pe care nu-i mai văzusem de trei ani și făceau glume despre Jeff Landry că ar fi guvernatorul Groenlandei, iar apoi au început să glumească despre mine; și dacă cineva s-a simțit ofensat, atunci îmi cer scuze”, a declarat Long. El a insistat că remarca nu trebuie considerată o declarație politică. „Îmi cer scuze și acesta este singurul meu comentariu; abia aștept să lucrez cu poporul Islandei și îmi pare rău că a fost interpretat așa. Eram cu un grup de prieteni și nu era nimic serios”, a adăugat el.

O glumă într-un context tensionat

Remarca lui Long a survenit cu câteva ore înaintea unei întâlniri între oficiali din Groenlanda, Danemarca și SUA, care viza intențiile administrației Trump de a prelua controlul asupra insulei arctice. Publicația Politico a menționat apariția unor „speculații” referitoare la Islanda. „Am auzit că fostul congresman Billy Long, nominalizat de Trump pentru funcția de ambasador în Islanda, a glumit aseară cu membri [ai Congresului] că Islanda va fi al 52-lea stat și el va fi guvernator”, a relatat Politico.

Sigmar Guðmundsson, deputat islandez din partidul Liberal Reform, membru al coaliției de guvernare, a descris comentariul ca fiind „o glumă nu prea amuzantă”. Acesta a subliniat importanța situației pentru o națiune mică, declarând pentru ziarul Morgunblaðið: „Nici nu încape îndoială că acest lucru este extrem de grav pentru o țară mică precum Islanda”. Guðmundsson a adăugat că argumentele strategice ale SUA pentru Groenlanda se pot aplica și Islandei. „Trebuie să înțelegem că toate argumentele de securitate pe care americanii le invocă în privința Groenlandei se aplică și Islandei. Este vorba despre poziționarea acestor două insule”, a detaliat el.

Semnal de alarmă pentru suveranitate

Deputatul Sigmar Guðmundsson a afirmat că declarațiile lui Long indică o „creștere a lipsei de respect în SUA față de suveranitatea statelor mici”. El a cerut o reevaluare a intereselor naționale de securitate ale Islandei, în pofida parteneriatului cu Statele Unite.

„Islandezii trebuie, de asemenea, să aibă curajul, în ciuda relațiilor noastre foarte prietenoase cu Statele Unite, nu în ultimul rând prin NATO, să discute unde și cum ne sunt cel mai bine servite interesele de securitate în această lume în schimbare”, a declarat politicianul islandez.