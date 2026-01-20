O singură noapte. Atât a durat. Costul pentru Ucraina? Aproape 100 de milioane de dolari. Suma asta acoperă exclusiv rachetele de interceptare, a confirmat președintele Volodimir Zelenski, o dovadă a prețului colosal pe care Kievul îl plătește ca să-și apere cerul.

Cifra e greu de digerat. Liderul de la Kiev a confirmat jurnaliștilor de la Business Insider că valul de atacuri rusești, pornit luni noaptea, a obligat Ucraina să cheltuie pe interceptoare echivalentul a 80 de milioane de euro. Adică vreo 94 de milioane de dolari. „Imaginați-vă asta – costul acestor rachete”, a scris Zelenski într-un mesaj pe WhatsApp.

O ploaie de foc: Ce a lansat Rusia într-o singură noapte

Asaltul rusesc a fost masiv. Un baraj complex, gândit să sufoce apărarea. Rusia a aruncat cu de toate: 18 rachete balistice, 15 de croazieră și o rachetă anti-navă. Pe lângă ele, cerul s-a umplut de 339 de drone de atac. O adevărată ploaie de foc.

Apărarea ucraineană a fost testată la limită. Din totalul rachetelor, 27 au fost doborâte înainte să lovească. Cinci au trecut. La drone, bilanțul stă mai bine: 315 interceptate, dar 24 și-au atins ținta la sol. Fiecare interceptare are un preț. Unul piperat.

Prețul supraviețuirii: O rachetă de 3,7 milioane de dolari

Zelenski a tras un semnal de alarmă: Rusia folosește tot mai des rachete balistice, cele mai dificil de oprit. El acuză Moscova că obține tehnologie vitală pentru producția lor de la terți și din industrie. „Capacitatea lor de a produce aceste rachete trebuie redusă – și asta nu se întâmplă încă”, a punctat președintele. Nevoia de sisteme antiaeriene e disperată. Ajutoarele occidentale vin, dar nu sunt de ajuns. Zelenski a recunoscut cât de greu se obțin interceptoare, dând exemplul rachetei PAC-3 pentru sistemele Patriot. Prețul uneia singure? 3,7 milioane de dolari. E cea mai bună armă a Kievului contra rachetelor balistice. „Războiul este un lux rusesc extrem de scump, iar pentru noi are ca rezultat pierderi severe”, a concluzionat Zelenski.

Drona de 1.000$ contra dronei inamice: Inovația care salvează Kievul

Cum lupți când muniția ta e de mii de ori mai scumpă ca arma inamicului? Aici intră în scenă ingeniozitatea. Ucraina a fost forțată să dezvolte o soluție proprie pentru a nu mai irosi rachete de milioane pe drone de câteva zeci de mii de dolari. Kievul mizează acum puternic pe drone de interceptare fabricate local, care costă doar câteva mii de dolari și sunt create special să vâneze dronele rusești. Zelenski a dezvăluit că Ucraina atinge acum o producție de circa 1.000 de astfel de drone interceptoare pe zi. Un obiectiv fixat încă de vara trecută. E o adaptare din mers la realitatea frontului.

Mii de drone, dar nicio mână să le piloteze

Producția a explodat. Așa a apărut o problemă nouă, neașteptată. Numărul dronelor a ajuns să depășească numărul operatorilor instruiți să le controleze. „Trebuie să recuperăm decalajul în ceea ce privește numărul de grupuri de interceptare – grupurile mobile corespunzătoare”, a explicat Zelenski.

Liderul de la Kiev a spus că a cerut deja conducerii militare să rezolve acest deficit. Fabricile scot drone pe bandă rulantă, dar armata trebuie să tureze motoarele la formarea piloților. Războiul modern nu se câștigă doar cu fiare, ci cu oamenii care știu să le folosească.