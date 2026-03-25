Atacurile iraniene asupra hub-ului de gaz Ras Laffan din Qatar au perturbat serios producția de heliu, iar undele de șoc se propagă rapid dincolo de piețele energetice. O treime din producția globală de heliu provine din Qatar, iar blocajul actual a declanșat îngrijorări majore privind o criză de aprovizionare ce ar putea lovi industrii critice, de la tehnologie la sănătate.

O problemă pentru cipurile avansate?

Heliul este un gaz de nișă, dar esențial în procese de înaltă tehnologie. Este folosit, de pildă, la fabricarea semiconductorilor, unde joacă un rol cheie în răcirea plachetelor de siliciu, un proces ce necesită un control extrem de precis al temperaturii. G. Dan Hutcheson, vicepreședinte la TechInsights, subliniază dependența industriei de acest gaz. „Heliul este absolut critic. Fără el, nu poți produce cipuri avansate.”

Mai mult, situația e complicată de lipsa alternativelor. Hutcheson a adăugat tranșant: „Nu există înlocuitori pentru heliu.”

Un fleac pentru producătorii de cipuri

Și totuși, lucrurile stau puțin diferit la o privire mai atentă. În ciuda rolului său indispensabil, experții din industrie nu se așteaptă la un impact major asupra producției de cipuri. De ce? Pentru că sectorul a demonstrat în repetate rânduri că se poate adapta la șocuri de aprovizionare. „Perturbarea producției de heliu din Qatar este probabil un fleac pentru vânzările de semiconductori, deoarece managerii lanțurilor de aprovizionare au acționat întotdeauna rapid pentru a rezolva problemele,” a explicat Hutcheson.

Heliul este un produs secundar al extracției de gaze naturale, iar oferta globală nu depinde exclusiv de Qatar. Există producători importanți și în Statele Unite, Algeria și Canada (care contribuie și ei mare la oferta globală), iar lanțurile de aprovizionare pot fi reconfigurate. Întrebat dacă producția ar putea fi afectată pe termen lung, Hutcheson a răspuns fără ezitare: „Niciodată, decât dacă toate celelalte surse sunt întrerupte.”

Pericol real pentru aparatele RMN

Dar dacă industria tech pare capabilă să absoarbă șocul, riscurile sunt mult mai imediate și mai grave în sectorul medical. V-ați gândit vreodată că un conflict militar îndepărtat ar putea opri un aparat RMN dintr-un spital local? Ei bine, exact asta s-ar putea întâmpla.

Scanerele RMN se bazează pe heliu lichid pentru a-și răci magneții supraconductori la temperaturi extrem de joase, în jur de minus 269 de grade Celsius. Fără acest proces de răcire, pur și simplu nu funcționează. Tobias Gilk, consultant în siguranța RMN, o spune direct: „Fără suficient heliu, scanerul nu poate funcționa și devine, efectiv, un prespapier foarte scump.”

Cum vine asta, mai exact?

Scanere RMN oprite din lipsă de heliu

Majoritatea aparatelor RMN necesită volume mari de heliu lichid. Dacă aprovizionarea se blochează, unele sisteme ar putea fi scoase din uz pentru că nu pot fi reumplute după operațiuni de mentenanță sau în cazul unor defecțiuni. Pe bune, spitalele ar putea rămâne fără un instrument necesar de diagnostic.

Gilk avertizează că scenariul este cât se poate de real. „Vor exista aparate RMN care vor cădea,” a spus el, adăugând că o penurie de heliu purificat ar putea întârzia inclusiv reparațiile. Impactul imediat va depinde de cât timp durează această situație și de cât de repede se pot adapta lanțurile de aprovizionare pentru a servi sectorul medical.