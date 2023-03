Cum arată „Templul înfloririi lui Alice Temperley”, în contextul decoraţiunilor interioare?

„Alice mută din nou mobilierul” este o veche glumă de familie care se întoarce la copilăria lui Alice Temperley. Una dintre distracțiile preferate ale designerului de modă a fost să schimbe dormitoarele. „Mi-aș arunca frații din camerele lor, mi-aș pune totul pe palier și m-aș muta cu toate lucrurile mele”, spune ea. Este un obicei – deși fără îndoială enervant pentru surorile ei îndelung răbdătoare.

Nu există un afișaj mai bun pentru noua ei colecție, realizată în colaborare cu brandul britanic de țesături și tapete de perete Romo, decât Cricket Court, casa lui Temperley în ultimii 12 ani. Casa din secolul al XVIII-lea, protejată de gradul II, care are vedere la peisajul rural din Somerset, se află pe o proprietate care datează din vremea lui William Cuceritorul și a găzduit cândva Churchill și Eisenhower în biblioteca sa. Tonul de astăzi este, totuși, puțin diferit: pe treptele din față se află o statuie clasică a unui bărbat gol drapată într-un colier de perle uriaș și două bile disco enorme atârnă de portic. Starea de spirit este orbitoare și oarecum nesuferită: Bright Young Things ar fi avut o revoltă.

Temperley și Tiny pe treptele din față a Cricket Court, cu mingi disco atârnate. Sufrageria lui Temperley, cu perdele, canapele și scaunul pentru aripi din țesături din noua ei colecție.

Temperley a crescut într-o fermă de cidru din Somerset, dar a visat întotdeauna la vechiul Hollywood. „Îmi amintesc că m-am așezat în hambarul cu fân, cu sandalele mele, mă gândeam la o rochie croită și la Ginger Rogers și Fred Astaire”, spune ea.

„Îmi amintesc că am pus radioul și m-am prefăcut că sunt în lumea aceea.” Ea și-a fondat linia de modă Temperley London în 2000, la un an după ce a absolvit Colegiul Regal de Artă, și de atunci a devenit cunoscută la nivel mondial pentru aspectul ei boho elegant: rochii plutitoare cu imprimeuri eterice, broderii artizanale și croitori de inspirație militară. Gama ei de top pentru John Lewis, Somerset de Alice Temperley, a devenit brandul cel mai rapid vândut din istoria magazinului la lansare. Catherine, Prințesa de Wales, își poartă hainele, în timp ce sora ei Pippa Middleton a purtat o rochie uimitoare Temperley verde smarald la recepția de seară după nunta regală din 2011. Celebrități printre care Keira Knightley, Beyoncé și Sarah Jessica Parker – într-un episod din Sex and the City – toți au purtat Temperley.

„Texturile și culorile țesăturii sunt ceea ce mă entuziasmează”, spune Temperley. „În loc să atârn artă, mi-a plăcut întotdeauna să încadrez țesături sau să agăt rochii.”

Când s-a mutat la Cricket Court, a vrut să extindă această idee și să creeze mai multe piese pentru interiorul acesteia. „În ultimii 10 ani am făcut pilote, tapet, șireturi lucrate manual”, spune ea. „A fost grozav să lucrez cu o companie care o poate extinde.”

Camera de dimineață, cu pereți decorați cu tapet Temperley Roxanne și perdele din catifea Frieda © Emli Bendixen Camera cu pian, cu perdele Lavinia, tapet Kitty și taburet pentru pian tapițat cu catifea Lolana © Emli Bendixen Baia pentru oaspeți, cu tapet Euphoria și oglinzi vintage din Veneția © Emli Bendixen

Rezultatul este mult mai puțin realizat în casă decât sugerează cele de mai sus. Împreună cu directorul de design al lui Romo, Emily Mould, ea a creat o colecție (de la 27,50 lire sterline) de tapet, țesături, tapete și perne brodate, care acoperă o gamă variată de la flori franțuzești în stilul anilor 40 până la geometrice art deco. Fiecare a fost inspirată din imprimeuri sau broderii din colecțiile de modă Temperley anterioare sau din textile vintage pe care le-a iubit de mult.

Ceea ce îmi place la interior este că nu funcționează cu sânii și fundul și un ciclu de vânzare de trei luni

Un șal moștenit de la mama iubitei bunicului ei – „ținut într-o cutie de aproximativ 70 de ani” și apoi expus în diferitele case ale lui Temperley – stă la baza Lavinia, o mare broderie florală tradusă pe tapet, țesătură și tapet. Tricotajele au fost interpretate în jacquard de catifea. O rochie Temperley din tul brodat, inspirată de arta populară, a devenit înflorirea lui Bonita, care se prezintă pe satin de bumbac și catifea. Euphoria, cu leoparzii mânuiți cu umbrelă de soare și maimuțele legănătoare, a venit din imprimeul de pe o rochie de satin, în timp ce Gracie, o lenjerie de pânză lată brodată, amintește de dantela lucrată manual găsită în hainele de mireasă Temperley.

Deasupra: tapet Temperley x Romo în, de sus, Beautiful Rose, Delilah, Beautiful Lilac Ash și Lolana, de la 150 GBP per rolă

„Nu am vrut ca aspectul să se simtă ca chintz englezesc”, spune ea. „Trebuia să se simtă ponderat din cauza călătoriilor. Așa că poți merge destul de boudoir-y sau masculin francez – cu toată folie, imagini de fundal mai închise și catifea întunecată frumoasă – sau poți folosi aceste verdețuri frumoase, cu palme mari, pe care le poți imagina în Palm Springs.”

Romo nu a creat niciodată un imprimeu leopard – ceea ce este o anatema pentru Temperley, care consideră modelul un „neutru” esențial. Ea nu numai că a făcut tapet cu leopard de catifea pentru baie, pentru a sta lângă baia ei acoperită cu sclipici, dar și, spre groaza fiului ei de 14 ani, și-a învățat patul uriaș în chestii. „A fost șocat când a intrat în dormitorul meu”, spune ea veselă, „dar apoi dormitorul lui este negru și acoperit de lumini LED. Arată ca un club de noapte.”

Temperley în dormitorul ei, cu lenjeria de pat cu imprimeu leopard © Emli Bendixen Biblioteca, cu canapele tapițate cu catifea Fantasia și perne din colecție © Emli Bendixen

Atunci nu există broderii acolo, dar în altă parte Temperley are frâu liber să joace. „Imprimeul nostru de cristal în catifea de pe acele canapele destul de mari din bibliotecă a transformat acea cameră. Este uimitor cum o perdea de declarație poate ridica și schimba starea de spirit. În ultimii câțiva ani, am simțit că locuiesc într-o casă nouă.”

Un palier la etaj la Cricket Court, cu o canapea tapițată cu catifea Bonita și, pe peretele de deasupra, un imprimeu vintage Toulouse-Lautrec © Emli BendixenTemperley, purtând propriul chimono Farrah, cu animalele ei © Emli Bendixen

Multe altele s-au schimbat pentru Temperley în ultimii ani. S-a despărțit de soțul și fostul partener de afaceri, Lars von Bennigsen, în 2012. Și, în urma unei administrări pre-ambalate în 2021, de atunci și-a restructurat afacerea și și-a mutat sediul într-o clădire victoriană din Ilminster, unde clienții pot merge pentru armături și să răsfoiți arhiva de 22 de ani.

Ea a încetat, de asemenea, să lucreze în sezoanele tradiționale de modă și oferă numai colecții de mireasă și de patrimoniu angrosilor. În caz contrar, compania operează un model direct către consumator prin intermediul site-ului Temperley London. „Cea mai mare frustrare pe care am avut-o cu industria modei este ciclul. Acum vom face ceea ce ne dorim, când ne dorim, vom livra produsul potrivit în luna potrivită și vom lucra la extinderea colecției noastre de moștenire”, spune ea. „Ceea ce îmi place la interior este că nu funcționează cu sânii și fundul și un ciclu de vânzare de trei luni, ceea ce cred că este cel mai paralizant. În lumea interioarelor, design-urile continuă. Adaugi, dar nu schimbi.”

Ceea ce nu înseamnă că aspectul Cricket Court este acum fix pentru totdeauna. Cu mai multe evoluții în lucru, colecția va crește. Și, fără îndoială, într-un viitor nu prea îndepărtat, Alice va muta din nou mobilierul.

Sursa – www.ft.com