Cutremur de 5,5 în Turcia zguduie centrul țării în plină noapte

Un cutremur cu magnitudinea de 5,5 a lovit vineri dimineața zona centrală a Turciei. Seismul, produs în jurul orei 3:35, i-a scos pe oameni din case, deși autoritățile nu au raportat pagube majore sau victime.

Epicentrul, la 6,4 km adâncime

Potrivit Agenției pentru Gestionarea Dezastrelor și Situațiilor de urgență (AFAD), epicentrul a fost localizat în orașul Niksar din provincia Tokat. Adâncimea a fost de doar 6,4 kilometri, ceea ce explică de ce a fost resimțit atât de puternic. Iar unda de șoc s-a simțit în mai multe provincii învecinate.

Oamenii au ieșit în stradă de frică

Chiar dacă AFAD a comunicat oficial că nu au fost raportate „evoluții negative”, panica s-a instalat rapid printre localnici. Mulți rezidenți au preferat să iasă din locuințe. Publicația Haberturk a relatat cum unii dintre ei au așteptat în mașini, în ciuda frigului de afară, de teama unor replici. Până la urmă, cine i-ar putea condamna, având în vedere istoria recentă a țării?

O țară pe falii majore

Turcia nu este deloc străină de astfel de evenimente seismice. Țara este situată pe mai multe linii de falie majore, ceea ce face cutremurele, din păcate, frecvente. Dar seismul de vineri aduce aminte de o tragedie mult mai mare, care încă bântuie memoria colectivă.

Memoria cutremurului devastator din 2023 este încă vie.

Bilanțul negru al ultimului mare seism

Atunci, în 2023, un cutremur cu magnitudinea de 7,8 pe scara Richter a ucis peste 53.000 de oameni doar în Turcia. Sute de mii de clădiri au fost pur și simplu distruse în 11 provincii din sudul și sud-estul țării. Dezastrul s-a extins și în nordul Siriei (țara vecină), unde au murit alți 6.000 de cetățeni. E drept că seismul de acum a fost mult mai slab, dar frica rămâne.