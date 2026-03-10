Cutremur de 5,9 lângă Capri. Trenuri întârziate cu până la 140 de minute

Un seism puternic, cu magnitudinea de 5,9, a lovit Marea Tireniană în apropierea insulei Capri, însă efectele sale s-au resimțit cel mai puternic în gările din Italia. Deși cutremurul nu a provocat pagube, a generat întârzieri majore în traficul feroviar, unele trenuri ajungând la destinație cu peste două ore mai târziu.

Seismul s-a produs în noaptea de luni spre marți, la ora locală 00:03, relatează Adevarul. Potrivit Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie (INGV), epicentrul a fost localizat la o adâncime foarte mare, de 414 kilometri, fapt ce a atenuat undele seismice și a prevenit distrugerile la suprafață.

„Un cutremur fantomă” resimțit doar în trafic

Din cauza adâncimii extreme, cutremurul nu a fost simțit de locuitorii din zonă. Franco Cerrotta, primarul din Anacapri, a descris situația pentru agenția ANSA: „Vorbim despre un cutremur fantomă, pe care nimeni de pe insula Capri nu l-a simțit. Nu a fost declanșată nicio alertă și nici nu au existat sesizări din partea cetățenilor. Foarte mulți au aflat de cutremur abia dimineața, când s-au trezit și au citit știrile din media”.

Haos feroviar în sudul Italiei

Chiar dacă nu au existat daune, autoritățile au aplicat imediat măsuri de precauție. Circulația trenurilor în zona Napoli a fost încetinită pentru a permite tehnicienilor să verifice starea căilor de rulare și siguranța infrastructurii. Această decizie a provocat un lanț de întârzieri. Trenurile care se deplasau spre nord din Salerno și Gara Centrală din Napoli au înregistrat întârzieri de până la 100 de minute.

Situația a fost și mai complicată în gara Termini din Roma. Pe rutele care mergeau spre sud au fost semnalate modificări de orar, anulări și întârzieri care au atins un vârf de 140 de minute.

Siguranța călătorilor, o prioritate

Întârzierile în transportul feroviar reprezintă o măsură preventivă standard în astfel de situații, menită să garanteze siguranța călătorilor și a personalului tehnic. După finalizarea verificărilor, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) a confirmat că nu au fost detectate daune structurale. Traficul feroviar va reveni treptat la normal, deși unele rute regionale rămân sub monitorizare suplimentară până la finalizarea completă a inspecțiilor.