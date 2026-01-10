Donald Trump a amenințat din nou că va anexa Groenlanda prin forță militară, susținând că teritoriul bogat în minerale este necesar pentru „securitatea națională” a SUA. Casa Albă a confirmat că folosirea armatei americane „este întotdeauna o opțiune la dispoziția comandantului-șef”, potrivit Independent.

Amenințări directe cu intervenția militară

Administrația Trump a escaladat retorica privind Groenlanda, declarând oficial că forța militară ar putea fi utilizată pentru a prelua controlul asupra teritoriului autonom danez. „Utilizarea armatei SUA este întotdeauna o opțiune la dispoziția comandantului-șef”, a declarat un purtător de cuvânt al Casei Albe, confirmând că amenințările președintelui nu sunt doar declarații politice.

Această poziție marchează o escaladare semnificativă față de declarațiile anterioare ale lui Trump despre Groenlanda, transformând ceea ce părea o idee neconvențională într-o amenințare concretă la adresa unui aliat NATO. Groenlanda este un teritoriu autonom al Danemarcei, membru fondator al Alianței Nord-Atlantice.

Reacția europeană și apărarea suveranității

Liderii europeni, inclusiv premierul britanic Sir Keir Starmer, au emis o declarație comună în care afirmă că Groenlanda „aparține poporului său”, apărând suveranitatea teritoriului și oferind sprijin Danemarcei. Această reacție coordonată demonstrează îngrijorarea crescândă în rândul aliaților NATO față de amenințările americane.

Declarația europeană subliniază principiul autodeterminării și respinge implicit orice tentativă de anexare forțată a unui teritoriu european. Reacția rapidă și coordonată a liderilor europeni sugerează că amenințările lui Trump sunt luate în serios și că Europa se pregătește pentru o potențială criză diplomatică majoră.

Motivele strategice ale obsesiei pentru Groenlanda

Trump justifică interesul pentru Groenlanda prin prisma „securității naționale” americane, referindu-se la poziția strategică a insulei în Arctica și la resursele sale naturale. Groenlanda ocupă o poziție geopolitică crucială, controlând rute maritime arctice din ce în ce mai importante pe măsură ce încălzirea globală deschide noi căi de navigație.

Teritoriul este extrem de bogat în minerale rare, inclusiv elemente necesare pentru tehnologiile moderne și industria de apărare. Groenlanda deține rezerve semnificative de pământuri rare, uranium și alte minerale strategice, pe care SUA le consideră esențiale pentru independența tehnologică față de China.

Implicațiile geopolitice arctice

Controlul asupra Groenlandei ar oferi SUA o poziție dominantă în Arctica, o regiune din ce în ce mai contestată între marile puteri. Rusia și China și-au intensificat activitățile în zona arctică, iar SUA văd în Groenlanda o contrapondere strategică la influența acestor rivali geopolitici.

Baza militară americană Thule din Groenlanda este deja unul dintre cele mai nordice puncte strategice ale SUA, folosit pentru supravegherea spațiului aerian și apărarea antirachetă. Anexarea completă a teritoriului ar transforma această prezență militară limitată într-un control total asupra unei regiuni strategice vitale.

Contextul istoric al propunerilor americane

Aceasta nu este prima oară când SUA încearcă să achiziționeze Groenlanda. În 1946, președintele Harry Truman a oferit Danemarcei 100 de milioane de dolari pentru teritoriu, o sumă uriașă pentru acea perioadă. Propunerea a fost respinsă categoric de autoritățile daneze.

Trump a mai ridicat această idee în primul său mandat, în 2019, când a sugerat cumpărarea Groenlandei, provocând o criză diplomatică cu Danemarca. Premierul danez de atunci, Mette Frederiksen, a calificat propunerea drept „absurdă”, ceea ce a dus la anularea unei vizite prezidențiale planificate la Copenhaga.