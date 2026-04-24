Pentagonul a conturat un set de opțiuni menite să penalizeze țările NATO care au respins apelurile de a oferi asistență în războiul din Iran. Un e-mail intern, care a ajuns în presă, sugerează suspendarea calității de membru a Spaniei din Alianța Nord-Atlantică, dar și subminarea sprijinului american pentru controlul teritorial al Regatului Unit asupra Insulelor Falkland.

Frustrare la Washington

Documentul intern descrie frustrarea binecunoscută de la Washington față de unele țări NATO care au blocat forțele americane să folosească bazele aeriene de pe teritoriile lor pentru realimentarea avioanelor militare și spațiul lor aerian în drumul spre bombardarea Iranului. Refuzul accesului la baze și drepturile de survol (cunoscute drept ABO) este detaliat în e-mail ca fiind „doar baza absolută pentru NATO”, potrivit unui oficial nenumit citat în raport.

Iar o sursă de rang înalt din cadrul NATO a declarat că tonul exprimat în e-mail „nu este surprinzător”, având în vedere „nefericirea președintelui american Donald Trump față de Europa, și în special față de Spania”. Premierul spaniol Pedro Sánchez a fost cea mai vocală voce europeană împotriva războiului americano-israelian din Iran. Încă din primele zile ale conflictului, când alte țări ofereau un sprijin tacit, Spania a refuzat accesul SUA la bazele militare operate în comun de pe teritoriul spaniol, calificând atacurile din Iran drept o „intervenție militară nejustificată și periculoasă”.

Miza Spaniei. Refuz categoric

Sursa NATO subliniază că frustrarea lui Trump față de Spania datează de la refuzul lui Sánchez de a crește cheltuielile militare de la 2,1% din PIB la 5%, în conformitate cu angajamentul celorlalți aliați NATO. La vremea respectivă, Trump a descris Spania drept un „întârziat”. „Nu au nicio scuză să nu facă asta, dar e în regulă. Poate ar trebui să-i dați afară din NATO, sincer”, a spus el la scurt timp după aceea.

„Totul se reduce la jocurile politice pe care Sánchez le folosește pentru a-și mulțumi baza politică”, a spus sursa. „Sunt singura țară care a spus că nu trebuie să cheltuiască 5% pe apărare”, a declarat sursa pentru Euronews. La cererea lui Trump, aliații NATO au convenit să majoreze cheltuielile pentru apărare la un nivel istoric de 5% din PIB până în 2035, la summitul anual al liderilor alianței de la Haga de anul trecut. Dar Madridul insistă că Spania își poate atinge obiectivele de capabilități cheltuind 2%.

Între timp, Sánchez a închis discuțiile despre acest raport, spunând că guvernul se bazează pe „documente și poziții oficiale, nu pe comunicări informale”, a declarat el reporterilor la un summit al liderilor UE din Cipru, vineri.

Marea Britanie, vizata si ea

E-mailul de la Pentagon, care provine, se pare, din eșaloanele superioare ale Departamentului Apărării al SUA, ia în considerare și represalii împotriva Regatului Unit, după ce premierul britanic Keir Starmer a refuzat public să se alăture războiului. Documentul ia în calcul reevaluarea sprijinului diplomatic al SUA pentru „posesiunile imperiale” europene de lungă durată, cum ar fi Insulele Falkland, situate lângă Argentina.

Departamentul de Stat al SUA a susținut de mult timp Regatul Unit ca administrator oficial al Insulelor Falkland, după războiul din 1982. Numai ca Argentina a revendicat întotdeauna insulele, iar actualul său președinte, Javier Milei, este un susținător apropiat al lui Trump.

Poate fi Spania data afara din NATO?

Dar, pe bune, poate fi o țară dată afară din NATO așa ușor? Experții spun că nu este posibil ca statutul de membru NATO al Spaniei să fie suspendat de către SUA, dar criticile frecvente ale lui Trump la adresa alianței transatlantice vechi de 77 de ani sunt extrem de dăunătoare.

„Nu poți da pe cineva afară din NATO decât dacă a existat o încălcare materială a procedurii, ceea ce în cazul Spaniei nu există absolut nicio dovadă”, a spus fostul căpitan al armatei britanice, Dr. Patrick Bury. „Dar el [Trump] a denigrat NATO atât de mult, poate supraviețui în următorii trei ani?”, a declarat el într-un interviu telefonic.

Țările NATO erau „pe deplin în dreptul lor să refuze accesul la bazele militare”, a spus el. „În 1986, în timpul acțiunii SUA împotriva Libiei, atât Franța, cât și Spania și-au închis bazele aeriene pentru SUA, deci există un precedent pentru ceea ce au făcut”, a adăugat el. „Nu a existat nicio consultare cu NATO în legătură cu acest război, iar Iranul nu este teritoriu NATO”, a spus Bury, care este lector specializat în război și contraterorism la Universitatea Bath din Marea Britanie.

Intrebari fara raspuns

El a pus sub semnul întrebării și rațiunea celui care a scurs documentul, întrebându-se dacă publicarea acestuia face parte dintr-o strategie mai amplă a administrației americane de a dăuna NATO. Atacurile verbale și amenințările lui Trump de a se retrage din NATO sunt tot mai frecvente de la războiul din Iran. De atunci, el a catalogat alianța drept un „tigru de hârtie” și i-a acuzat pe aliați că l-au lăsat singur în privința Iranului.

„Întrebarea mai mare este cine a scurs acest document și de ce a făcut-o?”, a întrebat Bury. „A fost parte a unei strategii mai ample de a denigra NATO, sau de a trimite un mesaj aliaților să fie de acord să facă ceva în privința Strâmtorii Ormuz?”

Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute de transport maritim internațional din lume, a fost închisă din cauza războiului. Iranul a blocat inițial strâmtoarea pentru transporturile occidentale, declanșând haosul actual și prețurile exorbitante la energie. De atunci, SUA au inițiat o blocadă, asigurându-se că ruta maritimă este complet închisă pentru tot transportul global.