Prețurile petrolului au înregistrat o scădere bruscă luni, după un anunț neașteptat venit de la președintele american Donald Trump. Acesta a suspendat pentru cinci zile atacurile planificate asupra infrastructurii energetice din Iran, o decizie care a calmat imediat piețele. Cotația petrolului Brent a coborât cu peste 9,58%, ajungând la aproximativ 101,4 dolari pe baril, după ce vineri atinsese un vârf de 112 dolari.

Discuții „bune și productive”

Într-o postare pe platforma sa, Truth Social, Donald Trump a oferit detalii despre turnura evenimentelor. „Sunt încântat să anunţ că Statele Unite ale Americii şi Iranul au avut, în ultimele două zile, discuţii foarte bune şi productive privind o rezolvare completă a ostilităţilor din Orientul Mijlociu”, a scris președintele american. Acesta a confirmat că a ordonat Departamentului Apărării să amâne „orice şi toate loviturile militare” asupra centralelor electrice și a infrastructurii energetice iraniene pentru o perioadă de cinci zile.

Anunțul vine ca o surpriză. Sâmbătă, același Trump avertizase Iranul că are la dispoziție doar 48 de ore pentru a redeschide strâmtoarea Ormuz (cea mai importantă rută maritimă pentru transportul țițeiului), altfel instalațiile sale energetice vor fi lovite. Deocamdată, nu este clar când va fi redeschisă complet această rută strategică, prin care tranzitează în mod normal circa 20% din aprovizionarea globală cu petrol.

Scenarii sumbre de la Goldman Sachs

Înainte de anunțul lui Trump, analiștii se pregăteau pentru ce e mai rău. E drept că prognozele nu arătau deloc bine. Banca Goldman Sachs și-a majorat vizibil estimările pentru prețul petrolului, anticipând că Brent ar putea avea o medie de 110 dolari pe baril în martie și aprilie, în creștere de la prognoza anterioară de 98 de dolari. Pentru petrolul american WTI, banca estima aproximativ 98 de dolari pe baril în martie și în jur de 105 dolari în aprilie.

Dar care era cel mai negru scenariu? Analiștii băncii au avertizat că, dacă fluxurile de petrol prin strâmtoarea Ormuz rămân blocate la doar 5% din nivelul normal până la începutul lunii aprilie, prețurile vor continua să urce. Iar dacă situația s-ar prelungi timp de zece săptămâni, prețul zilnic al petrolului Brent ar putea depăși recordul istoric din 2008, când barilul a atins aproximativ 147 de dolari, înainte de a se prăbuși la 40 de dolari în plină criză financiară globală.

Avertismentul Agenției Internaționale pentru Energie

Tensiunea rămâne palpabilă la nivel internațional. Directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie (AIE), Fatih Birol, a avertizat luni că situaţia din Orientul Mijlociu este „foarte gravă”. Ba chiar ar putea avea un impact mai mare asupra piețelor energetice decât cele două șocuri petroliere din anii 1970 sau chiar decât criza gazelor provocată de războiul dintre Rusia și Ucraina. V-ați fi gândit la o asemenea comparație?

Până la urmă, fiecare parte își joacă cartea. Presa de stat iraniană a declarat duminică faptul că Teheranul va permite tranzitul în siguranţă prin strâmtoarea Ormuz pentru toate navele, cu o singură excepție: cele asociate „duşmanilor Iranului”.

Apel la rezervele strategice

Pentru a contracara șocul inițial, statele membre ale AIE au decis deja pe 11 martie eliberarea unui volum record de 400 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice.

O soluție de moment.

Fatih Birol a declarat că agenția poartă discuții cu guvernele din Asia și Europa privind posibilitatea eliberării unor volume suplimentare din rezerve „dacă va fi necesar”. totusi, el a subliniat că cea mai importantă soluție pentru stabilizarea pieței rămâne, fără îndoială, redeschiderea completă a strâmtorii Ormuz.