Deficit de 10 milioane de locuințe în UE. Planul Simion, invocat în Parlamentul European

Parlamentul European a votat un pachet de recomandări pentru a combate criza locuințelor, în contextul unui deficit uriaș de 10 milioane de case la nivelul Uniunii. Dezbaterile de la Strasbourg au adus în prim-plan soluții diverse, de la planuri de miliarde de euro și modele de locuințe sociale, până la amendamente care, potrivit europarlamentarului AUR Georgiana Teodorescu, „reflectă celebrul «plan Simion»”.

Cifrele care stau la baza raportului adoptat marți sunt alarmante. Potrivit publicației Adevărul, Europa se confruntă cu un deficit de 10 milioane de locuințe, iar aproximativ 1,3 milioane de persoane, dintre care 400.000 de copii, sunt fără adăpost. Din 2010 până în al doilea trimestru al anului 2025, chiriile în UE au crescut cu 28,8%, în timp ce prețurile locuințelor au explodat cu 60,5%. Mai mult, 10,6% din populația urbană a UE cheltuie peste 40% din venitul disponibil pe costurile cu locuința.

„Gata cu scuzele”. Ce propun popularii europeni

Înaintea votului, europarlamentarul Daniel Buda (PNL), membru în Comisia specială pentru criza locuințelor, a subliniat gravitatea situației. „Este o discuție foarte serioasă aici la nivelul Parlamentului European legat de ceea ce înseamnă această criză a locuințelor. Vom adopta astăzi raportul privind această problemă cu care se confruntă Uniunea Europeană și plecăm de la câteva realități care, din păcate, nu pot să fie contestate. Aproape jumătate din persoanele între 18 și 34 de ani stau împreună cu părinții sau contribuie la venitul gospodăriei sau beneficiază de acesta; Mai mult, 26% dintre persoanele tinere nu-și permit o locuință în acest moment”, a explicat liberalul.

Raportorul dosarului, Borja Giménez Larraz (PPE), a cerut acțiune imediată din partea statelor membre. „Pentru prima dată în istorie, Parlamentul European stabilește o foaie de parcurs: un pachet de simplificare pentru locuințe, autorizații mai rapide în 60 de zile, investiții în competențe, certitudine juridică și protecție pentru proprietari și chiriași, mobilizarea investițiilor private și publice, precum și un sprijin mai puternic pentru tineri, familii și persoanele cu dizabilități. Gata cu scuzele. Statele membre trebuie acum să livreze”, a declarat acesta.

Daniel Buda a criticat birocrația excesivă, o problemă prezentă și în România. „În unele țări durează până la 5 ani de zile obținerea autorizației de construcție. În România, la fel, avem aceste probleme”, a spus el. Soluțiile propuse de europarlamentarul clujean includ parteneriate public-privat și identificarea de terenuri de către autorități. Acesta a menționat că România are la dispoziție 2,37 de miliarde de euro din fondul de tranziție justă pentru locuințe accesibile. „Din păcate, România nu a folosit în mod eficient aceste resurse financiare, dar Comisia Europeană a creat posibilitatea ca acest bani din fondul de tranziție justă, să poată să fie folosit pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea locuințelor accesibile.”

Planul Simion, readus în discuție de AUR

Europarlamentarul Georgiana Teodorescu (AUR) a anunțat că raportul a fost adoptat și a susținut că amendamentele grupului ECR, din care face parte, reflectă planul liderului său de partid. „Toate amendamentele noastre ale ECR au trecut și ele reflectă foarte mult din planul Simion îndelung criticat în România. Repet, în caz că nu ați urmărit cu atenție. Amendamentele trecute reflectă celebrul „plan Simion” cu case de 35.000 de euro”, a afirmat Teodorescu.

Ea a explicat că una dintre problemele majore este legătura dintre criza locativă și cea demografică. „Este unul din principalele motive pentru care tinerii amână mult momentul pentru când se căsătoresc, se mută la casa lor și, eventual, decid să facă copii”, a arătat eurodeputata. Soluția propusă de grupul său este un program similar PNRR, prin care statele membre să se poată împrumuta la dobânzi avantajoase negociate la nivel european pentru a finanța construcția de locuințe ieftine. „Vorbim de case affordable, cum zice Uniunea Europeană și la fel zicem și noi, adică niște costuri pe care să ți le permiți”, a adăugat ea.

Întrebată despre fezabilitatea prețului de 35.000 de euro, Georgiana Teodorescu a precizat contextul inițial al planului. „Ce pot să vă spun este că la acel moment pe calculele care se făcuseră, cu ipoteza obligatorie că terenul era acordat de Stat și care asigura conectarea la conductele de apă, curent, utilități ca să poți să începi construcția, se putea construi cu acei bani un apartament de 50 mp, fără adaos comercial mare și repet, cu aceste două condiții îndeplinite”. Ea a adăugat că prețul trebuie actualizat, menționând că locuința era calculată „la gri”.

Bătălia ideilor: 25 de miliarde de euro sau modelul vienez

Alte grupuri politice au venit cu propuneri diferite. Victor Negrescu (PSD), din grupul Socialiștilor și Democraților, a propus alocarea a „25 de miliarde de euro din bugetul comun european și din BEI, cu scopul de a permite modernizarea de clădiri, scăderea costurilor de locuire, pentru a investi în construirea de locuințe sociale prin finanțare europeană adecvată”.

În opoziție, europarlamentarul Nicu Ștefănuță (Verzii) a anunțat că nu va vota raportul, considerând propunerile „prea slabe”. Acesta susține că simpla construcție de noi locuințe nu rezolvă problema speculei imobiliare. „Noi (Verzii) și Stânga europeană votăm împotrivă. Un raport care zice «construiește mai mult» nu rezolvă situația. Soluția sunt locuințele sociale. În România, avem peste 90% proprietari. Locuințe sunt, dar multe sunt goale. (…) Lumea ține de case ca de investiții, piața e înghețată. Poți să mai construiești încă pe atâtea, că lumea va vinde doar pentru a obține profit”, a argumentat Ștefănuță. El a invocat modelul vienez, unde primăria deține zeci de mii de apartamente sociale, respingând ideea că ar fi o „soluție comunistă”.

Sursa: Adevarul