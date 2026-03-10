Numărul soldaților americani răniți în conflictul cu Iranul ar fi de 150, o cifră mult mai mare decât cea comunicată public de Pentagon. Informația a fost dezvăluită marți, 10 martie 2026, de mai multe surse familiarizate cu situația.

Potrivit unei investigații exclusive a agenției de presă Reuters, bilanțul neoficial de 150 de răniți nu a fost raportat anterior și contrazice flagrant datele oficiale. Pentagonul, care a refuzat să comenteze noile informații, a recunoscut public doar 8 forțe americane grav rănite. Rapoartele militare agregate de Mediafax indicau un număr total de aproximativ 20 de militari răniți de la începutul operațiunilor pe 28 februarie 2026.

Bilanțul oficial al victimelor, contrazis de noile informații

Până la apariția acestor dezvăluiri, bilanțul oficial al victimelor americane confirmat de Pentagon includea șapte soldați decedați. Șase dintre aceștia erau rezerviști din unitatea 103rd Sustainment Command și au fost uciși în urma unui atac cu dronă asupra bazei din portul Shuaiba, Kuweit. Al șaptelea militar, identificat drept sergentul Benjamin N. Pennington, a murit din cauza rănilor suferite în timpul unui atac asupra bazei aeriene Prince Sultan din Arabia Saudită.

Tensiuni în creștere și declarații belicoase

Conflictul, ajuns în a opta zi, a dus la o escaladare a tensiunilor în regiune, Statele Unite luând decizia de a închide temporar ambasada din Kuweit și de a evacua personalul. Retorica belicoasă s-a intensificat, oficialii americani transmițând mesaje dure. Hegseth a declarat că SUA „abia au început să lupte” împotriva Iranului, o idee reluată și de șeful Pentagonului, care a afirmat că războiul cu Iranul „abia a început”. În același timp, premierul israelian Netanyahu a avertizat că Israelul are „multe surprize” pentru următoarea fază a războiului.

Controversele tehnologice ale războiului

Războiul a generat și controverse în sectorul tehnologic, în special legate de colaborarea companiilor de inteligență artificială cu armata. Șefa diviziei hardware de la OpenAI a demisionat în urma unui acord controversat cu Pentagonul, declarând că „utilizarea forței letale fără autorizare umană ar fi meritat mai multă dezbatere”. Pe de altă parte, experți în securitate au apărat compania Anthropic și au cerut Congresului să investigheze decizia Pentagonului, considerând-o „un precedent periculos”. În acest context, Gavin Kliger, un fost oficial DOGE, a fost numit în fruntea proiectelor AI ale Pentagonului.

Implicații strategice și financiare

Conform unor informări ale CENTCOM, Statele Unite caută resurse pentru a putea continua războiul cu Iranul pentru încă 100 de zile. Pe plan regional, Israelul și-a crescut bugetul apărării cu 13 miliarde de dolari pentru a finanța conflictul. În încercarea de a calma spiritele, președintele ucrainean Zelenski și-a trimis un om de bază în Golf pentru a ajuta la „stabilizarea situației”. Pe fondul acestor evenimente, Statele Unite analizează trimiterea de avioane la baza de la Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu, iar expertul Liviu Horovitz a comentat inițiativa franceză privind extinderea umbrelei sale nucleare pentru Europa, afirmând că „sunt măsuri politice”.