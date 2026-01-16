John Ratcliffe, directorul Agenției Centrale de Informații (CIA) a SUA, s-a întâlnit la Caracas cu Delcy Rodriguez, președinta interimară a Venezuelei. Întrevederea a avut loc la ordinul direct al președintelui american Donald Trump, potrivit New York Times, informație preluată de Reuters și Digi24. Deși întâlnirea s-ar fi desfășurat joi, detaliile nu au putut fi verificate imediat de agenția de presă, iar Casa Albă nu a oferit un comentariu oficial.

Un mesaj direct de la Donald Trump

Președintele Donald Trump a dispus organizarea întâlnirii, mandatându-l pe șeful CIA să transmită un mesaj conducerii de la Caracas. Scopul principal, conform unui oficial american citat de New York Times, a fost de a comunica faptul că „Statele Unite doresc o relație de colaborare îmbunătățită”. Demersul diplomatic are loc pe fondul unor tensiuni și evenimente recente care au modificat dinamica puterii în Venezuela și relația cu Statele Unite.

Discuțiile au vizat subiecte strategice pentru ambele țări. Potrivit publicației americane, agenda a inclus teme precum „colaborarea între serviciile de informații, stabilitatea economică și necesitatea de a lua măsuri pentru ca Venezuela să nu mai fie un refugiu sigur pentru adversarii Americii, în special pentru narcotraficanți”. Punctele de pe agendă reflectă preocupările administrației de la Washington privind securitatea regională și crima organizată.

Contextul negocierilor și capturarea lui Nicolas Maduro

Actuala președintă interimară, Delcy Rodriguez, a mai avut contacte cu oficiali americani. În calitate de vicepreședintă, ea a purtat negocieri cu emisarul special american Richard Grenell. Discuțiile de atunci urmăreau obținerea unui acord pentru ca președintele venezuelean Nicolas Maduro să renunțe voluntar la putere. Situația s-a schimbat pe 3 ianuarie, când un comando american l-a capturat pe Nicolas Maduro la Caracas. Acesta a fost ulterior adus în Statele Unite, unde este judecat pentru trafic de droguri.

Ca urmare a capturării lui Maduro, Delcy Rodriguez a denunțat public operațiunea americană, pe care a numit-o o „răpire”. Ea a declarat că nu va permite ca Venezuela „să devină colonia nimănui” și l-a acuzat pe Trump că „râvnește la vastele resurse petroliere ale Venezuelei”.

Amenințări, cooperare și resurse petroliere

Președintele Donald Trump nu a exclus posibilitatea unor noi operațiuni militare împotriva Venezuelei. El i-a transmis un avertisment direct lui Delcy Rodriguez, afirmând că „va plăti mai scump ca Maduro” dacă „nu va face ceea ce trebuie”. Tonul Casei Albe pare însă să se fi nuanțat, indicând o deschidere spre cooperare. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat joi că Delcy Rodriguez „a îndeplinit până în prezent toate cererile” Washingtonului.

Oficialul american a adăugat că „președintele (Trump) este mulțumit de ceea ce vede și speră că această cooperare va continua”. Un indiciu al noii colaborări vizează resursele energetice. Potrivit unei surse citate de AFP, Statele Unite au finalizat prima vânzare de petrol venezuelean pe piața internațională. Tranzacția are loc după ce Trump anunțase săptămâna trecută că autoritățile interimare din Venezuela vor transfera către SUA „între 30 și 50 de milioane de barili de petrol supus sancțiunilor și de înaltă calitate”.