Donald Trump anunță o lovitură militară: SUA a distrus 28 de nave iraniene

Președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite au distrus 28 de nave iraniene, acuzate că instalau mine. Declarația a fost făcută în contextul ofensivei americano-israeliene împotriva Iranului, care durează de 12 zile.

Anunțul a venit în timpul unei discuții cu presa, în marja unei vizite la o fabrică din Cincinnati, Ohio. Potrivit Stiripesurse, care citează AFP, liderul de la Casa Albă a oferit o cifră exactă a navelor vizate de atacurile americane. „Am lovit 28 de nave care pun mine, până acum”, a declarat preşedintele american.

O ofensivă catalogată drept „excursie”

Donald Trump a descris din nou operațiunea militară, începută pe 28 februarie, drept o „excursie”. Acesta a insistat că forțele aliate sunt „foarte înainte” față de calendarul prevăzut inițial pentru atingerea obiectivelor. Poziția sa contrastează cu cea a Teheranului. Miercuri, Iranul a transmis că este pregătit pentru un război de lungă durată, semnalând determinarea de a rezista în fața atacurilor.

Țintele au fost epuizate

Într-un interviu acordat anterior site-ului Axios, președintele american a sugerat că armata SUA a rămas fără obiective strategice majore în Iran. „Nu mai rămâne practic nimic de lovit”, a afirmat Trump. Cu toate acestea, el nu a oferit precizări clare cu privire la scopurile finale ale ofensivei. Nu este clar dacă acestea vizează exclusiv distrugerea programelor balistic și nuclear iranian sau dacă includ și o eventuală îndepărtare a regimului de la putere.

Avertisment pentru regimul de la Teheran

Liderul american a anunțat că armata SUA avea să „realizeze” miercuri noi atacuri contra Iranului, despre care a spus că regimul mollahilor „nu se va putea ridica”. El a subliniat că operațiunile vor continua până la îndeplinirea tuturor scopurilor strategice. „Vom continua până când ne vom atinge obiectivele. Ei nu mai au radare, forţe aeriene sau maritime”, a concluzionat Donald Trump.