Donald Trump anunta victoria cu Iranul si planuieste reducerea operatiunilor militare

Preşedintele Donald Trump a declarat vineri că Statele Unite au „câştigat” războiul cu Iranul, anunțând în același timp că Washingtonul ia în considerare o „reducere treptată” a operaţiunilor militare din Orientul Mijlociu. Declarațiile tranșante vin într-un moment de maximă tensiune în regiune.

Victoria declarata de la Casa Alba

„Cred că am câştigat”, a spus preşedintele la plecarea de la Casa Albă, oferind și detalii despre pagubele suferite de Teheran. „Le-am distrus marina, forţele aeriene, le-am distrus sistemele antiaeriene, le-am distrus totul”.

Trump a afirmat că SUA au lovit Iranul „extrem de dur”, adăugând retoric: „Nu ştiu dacă ar fi posibil să fii lovit şi mai tare”. Liderul american nu s-a ferit nici de cuvinte dure la adresa regimului iranian. „Aceştia sunt nişte bandiţi, nişte animale şi nişte oameni oribili”, a punctat el.

Niciun armistitiu cu Teheranul

Dar Trump a minimizat orice perspectivă a unui armistiţiu, susţinând că Statele Unite deţin avantajul decisiv. „Uitaţi, putem purta un dialog, dar, ştiţi, nu vreau să încheiem un armistiţiu”, a declarat acesta reporterilor.

Explicația a fost una directă, fără ocolișuri. „Nu închei un armistiţiu când literalmente distrugi cealaltă parte. Ei nu au o marină. Nu au o forţă aeriană. Nu au niciun echipament. Nu au observatori. Nu au arme antiaeriene. Nu au radar. Iar liderii lor au fost ucişi la toate nivelurile. Nu intenţionăm să facem asta”, a spus Trump. Ce rost ar mai avea un armistițiu, până la urmă, când adversarul e deja la pământ?

Întrebat dacă Israelul este pe aceeași lungime de undă, președintele a răspuns afirmativ. „Cred că da. Relaţia este una foarte bună, vrem lucruri mai mult sau mai puţin similare”, a menționat el, adăugând că ambele naţiuni „vor victoria”.

Reducere treptata in Orientul Mijlociu

Viziunea președintelui a fost detaliată și pe rețeaua sa de socializare, unde a vorbit despre viitorul prezenței americane în zonă. „Ne apropiem foarte mult de îndeplinirea obiectivelor noastre, în timp ce luăm în considerare reducerea treptată a marilor noastre eforturi militare din Orientul Mijlociu în ceea ce priveşte regimul terorist al Iranului”, a scris preşedintele pe Truth Social. Printre obiectivele enumerate se numără slăbirea capacităţii rachetelor iraniene şi eliminarea forţelor aeriene şi navale.

Un punct cheie este Strâmtoarea Ormuz, vitală pentru comerțul global. Trump a pasat responsabilitatea altor națiuni. „Strâmtoarea Ormuz va trebui să fie păzită şi supravegheată, după cum este necesar, de alte naţiuni care o utilizează, Statele Unite nu o fac!”.

A promis, totuși, sprijin la cerere. „Dacă ni se va cere, vom ajuta aceste ţări în eforturile lor privind Ormuz, dar acest lucru nu ar trebui să mai fie necesar odată ce ameninţarea Iranului va fi eradicată. Important este că va fi o operaţiune militară uşoară pentru ele”, a adăugat el. Trump a recunoscut că Iranul continuă să „blocheze” strâmtoarea, dar a insistat că „din punct de vedere militar, sunt terminaţi.”

Mii de puscasi marini, pe drum

Si totusi, dincolo de declarațiile despre retragere, realitatea din teren pare să indice o altă dinamică, cel puțin pe termen scurt. E drept că, în timp ce președintele vorbește despre victorie și reducerea eforturilor, mii de puşcaşi marini şi marinari americani se îndreaptă spre Orientul Mijlociu.

Potrivit oficialilor americani, mișcarea de trupe are loc în contextul în care războiul cu Iranul este pe cale să intre în a patra săptămână.