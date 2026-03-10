Donald Trump o numește pe Melania vedetă de cinema: Filmul ei a încasat 7 milioane $

Donald Trump a lăudat-o pe soția sa, Melania, pentru noul ei documentar, numind-o „vedetă de cinema” în timpul unui discurs susținut în fața republicanilor. Fostul președinte, în vârstă de 79 de ani, a descris filmul drept „sexy” și s-a arătat mândru de succesul acestuia la box office.

Remarcile au fost făcute la retragerea anuală a republicanilor din Camera Reprezentanților, desfășurată la clubul său de golf Trump National Doral din Florida. Potrivit publicației People, citată de Adevarul, discursul a avut loc în aceeași zi în care documentarul Melaniei a început să fie difuzat pe Amazon. Filmul, care promite imagini din culisele pregătirilor pentru a doua învestire a lui Trump, a avut încasări de 7,04 milioane de dolari în primul weekend, dar a fost primit cu rezerve de critici, având o rată de aprobare de doar 11% pe Rotten Tomatoes.

„Filmul ăla a fost sexy”

În timpul discursului său, fostul președinte a povestit cum a vrut să-i împărtășească soției sale o reușită din primul mandat, legată de reducerea prețurilor la medicamente, moment în care a adus în discuție noua carieră a Melaniei. „M-am dus acasă și i-am spus marii noastre Prime Doamne, care acum este o vedetă de cinema”, a declarat Trump, conform C-SPAN.

Acesta a continuat elogiile la adresa producției soției sale. „Are cel mai mare… Poți să crezi asta? Filmul ăla a fost sexy și este sexy. A devenit vedetă de cinema”, a continuat el, adăugând simplu: „A fost un film bun”.

Un succes la public, un eșec la critici

Donald Trump a participat alături de Prima Doamnă la premiera filmului, care a avut loc la Centrul Kennedy pe 29 ianuarie. Documentarul a fost lansat în cinematografe pe 30 ianuarie și oferă o perspectivă asupra celor 20 de zile premergătoare celei de-a doua învestiri a sa, prin ochii Melaniei.

În ciuda succesului de casă, filmul nu a impresionat criticii de specialitate. Până pe 10 martie, rata de aprobare pe platforma de recenzii Rotten Tomatoes era de 11%, înregistrând o ușoară creștere de la un scor anterior de 8%.

„Nu e loc pentru două vedete într-o familie”

Laudele nu sunt o noutate. Într-o discuție cu jurnaliștii pe 19 februarie, la un eveniment organizat de Board of Peace în Washington, D.C., Trump a subliniat din nou performanța filmului la box office. „Are un film de mare succes chiar acum, care a ajuns pe primul loc în topuri. Vă vine să credeți?”, a spus Trump la acel moment.

El a numit-o din nou pe soția sa „o mare vedetă de cinema”, adăugând însă și o notă personală, cu o doză de umor. „Întotdeauna spun că e o problemă, pentru că mereu spun că nu e loc într-o singură familie pentru două vedete. I-am spus că nu putem avea două vedete într-o singură familie.”