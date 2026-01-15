Economia Regatului Unit a crescut cu 0,3% în luna noiembrie, depășind așteptările analiștilor. Avansul a fost susținut de o revenire a producției de automobile și de un impuls în sectorul serviciilor, arată datele oficiale publicate de Oficiul Național de Statistică (ONS), citate de BBC.

Crestere peste asteptari in noiembrie

Creșterea de 0,3% reflectă o expansiune mai rapidă decât cea prognozată. Rezultatul a fost influențat de dinamica a două sectoare cheie. Producția de automobile a înregistrat o revenire, în timp ce sectorul serviciilor, o componentă majoră a economiei britanice, a contribuit la avansul total.

Performanta detaliata a sectorului de productie

Datele ONS arată că producția industrială a crescut cu 1,1% în noiembrie. Avansul a fost determinat în principal de majorări în furnizarea de electricitate și gaze, sectorul energetic având o contribuție importantă la performanța generală.

Perspectiva pe termen mai lung

Liz McKeown, director de statistici economice în cadrul ONS, a precizat că economia „a crescut usor” în cele trei luni până la finalul lunii noiembrie. Pentru acest interval, creșterea a fost de 0,1%. Cifra, care acoperă o perioadă mai extinsă, contrastează cu avansul lunar de 0,3% și indică o tendință de creștere modestă pe termen scurt.