Economia Regatului Unit a crescut cu 0,3% în luna noiembrie, depășind așteptările analiștilor. Avansul a fost susținut de o revenire a producției de automobile și de un impuls în sectorul serviciilor, arată datele oficiale publicate de Oficiul Național de Statistică (ONS), citate de BBC.

Crestere peste asteptari in noiembrie

Creșterea de 0,3% reflectă o expansiune mai rapidă decât cea prognozată. Rezultatul a fost influențat de dinamica a două sectoare cheie. Producția de automobile a înregistrat o revenire, în timp ce sectorul serviciilor, o componentă majoră a economiei britanice, a contribuit la avansul total.

Performanta detaliata a sectorului de productie

Datele ONS arată că producția industrială a crescut cu 1,1% în noiembrie. Avansul a fost determinat în principal de majorări în furnizarea de electricitate și gaze, sectorul energetic având o contribuție importantă la performanța generală.

Perspectiva pe termen mai lung

Liz McKeown, director de statistici economice în cadrul ONS, a precizat că economia „a crescut usor” în cele trei luni până la finalul lunii noiembrie. Pentru acest interval, creșterea a fost de 0,1%. Cifra, care acoperă o perioadă mai extinsă, contrastează cu avansul lunar de 0,3% și indică o tendință de creștere modestă pe termen scurt.

Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră
LylaInjecțiile pentru ridurile de expresie nu încep obligatoriu la 30 de ani. Ce contează la consultațieRevista IoanaPacienții cu boală cronică de rinichi în stadiul al treilea au avut mai puține internări în grupul cu fructe și legumeNews24Porțile automate de la Cluj verifică adulți cu acte biometrice pe zborurile din afara Schengen. Ceilalți merg la ghișeuDolce SportLeo Grozavu a criticat Chindia după 2-5 cu Dinamo și a vorbit despre „nereguli pe șosele”GetPonyAudi lansează Q7 cu diesel de 299 CP în România. Leasingul pentru firme începe de la 491 euro plus TVABravonet„Mâine, undeva la mare” rulează pe 4 noiembrie la Timișoara. Biletul e 15 lei, iar regizorul vine la discuție
crestere economica economie Marea Britanie Oficiul National de Statistica PIB Marea britanie
Facebook Twitter

Articole similare

Toate articolele →