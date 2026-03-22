Multimiliardarul Elon Musk i-a calificat sâmbătă, fără menajamente, drept „înapoiaţi mintal” pe procurorii de la Paris. Reacția sa a venit după ce aceștia au semnalat autorităţilor americane o posibilă „evaluare artificială” a reţelei sociale X şi a startup-ului de inteligenţă artificială xAI, ambele deținute de el. Într-o postare pe platforma X, ca răspuns la o știre AFP, Musk a comentat sec, în franceză: „Sunt nişte înapoiaţi mintal”.

Ancheta care a inflamat spiritele

Dar de unde a pornit totul? Procurorii francezi suspectează o manevră financiară complexă, legată de scandalul deepfake-urilor cu caracter sexual generate de Grok, inteligența artificială a platformei X. Parchetul a explicat sâmbătă pentru AFP care este, de fapt, miza.

„Controversa stârnită de deepfake-urile cu caracter sexual generate de Grok (agentul IA al X) ar fi putut fi creată intenţionat, pentru a valoriza artificial companiile X şi xAI”, în perspectiva „listării la bursă prevăzute pentru iunie 2026 a noii entităţi rezultate din fuziunea dintre SpaceX şi xAI, în contextul în care compania X înregistra o pierdere evidentă de viteză”.

Autoritățile din Franța aveau deja în derulare o anchetă asupra platformei X. Aceasta viza acuzații conform cărora algoritmul rețelei ar fi fost folosit pentru a interveni în politica franceză, dar și pentru diseminarea de către Grok a negării Holocaustului.

Grok și cele 3 milioane de imagini sexuale

Chatbot-ul Grok are propriul său cont pe X, permițând utilizatorilor să interacționeze direct cu el. Pentru o perioadă, oricine putea eticheta chatbotul în postări pentru a-i cere să genereze sau să editeze imagini, pe care le primea apoi ca răspuns. Nu de puține ori, utilizatorii i-au trimis lui Grok fotografii cu femei, dându-i instrucțiuni simple precum „îmbracă-o în bikini” sau, direct, „dezbrac-o”.

Cifrele sunt șocante.

În doar 11 zile, inteligența artificială a generat aproximativ trei milioane de imagini cu conținut sexual. Conform Centrului pentru Combaterea Urii Digitale (CCDH), o organizație non-profit de monitorizare, majoritatea înfățișau femei, dar printre ele se numărau și 23.000 de imagini care păreau să înfățișeze copii.

Reacțiile lui Musk, interpretate ca incitări

Numai că lucrurile nu se opresc aici. Ziarul Le Monde a subliniat existența a „mai multe postări ale lui Musk, publicate în plină controversă, pe care procurorii le interpretează ca incitări la generarea de imagini fără consimţământ”. Cum vine asta?

Potrivit publicației franceze, „miliardarul a postat mai multe mesaje în care şi-a exprimat încântarea, folosind numeroase emoji-uri, cu privire la capacităţile de «dezbracare» ale motorului său de AI, împărtăşind chiar şi o imagine cu el însuşi în care chatbotul său îl înfăţişa purtând bikini”.

Un scandal profitabil?

V-ați gândit vreodată că un scandal ar putea aduce profit? Datele par să sugereze exact acest lucru. Washington Post, citând firma de analiză de piață Sensor Tower, a notat că descărcările medii zilnice ale aplicaţiei Grok la nivel mondial au crescut cu 72% în perioada 1-19 ianuarie, comparativ cu aceeași perioadă din decembrie. O creștere spectaculoasă, venită fix în mijlocul controversei.

Iar conflictul cu autoritățile franceze nu este nou. Luna trecută, Musk a fost convocat la un „interviu voluntar”, iar birourile locale ale rețelei sale de socializare au fost percheziționate. La acea vreme, miliardarul a catalogat acțiunea drept un „atac politic”. Pe lângă Franța, atât Marea Britanie, cât și Uniunea Europeană au deschis, si, anchete privind crearea de deepfake-uri sexualizate.