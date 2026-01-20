Războiul a escaladat. Pur și simplu. Cel mai bogat om de pe planetă, Elon Musk, a pus o întrebare pe internet. Una simplă la prima vedere, dar cu implicații uriașe: „Cât ar costa să te cumpăr?”. Ținta? Chiar Ryanair, gigantul low-cost al Europei. Potrivit HotNews.

Apoi a urmat un sondaj pe platforma X. Acolo, peste 76% din aproape 850.000 de oameni l-au încurajat să preia controlul companiei. Toată povestea a pornit de la un schimb de replici tăioase cu șeful Ryanair, Michael O’Leary, scrie HotNews. O glumă nevinovată? Sau un avertisment în stilul Musk?

De la Wi-Fi la un război al insultelor

Scânteia s-a aprins săptămâna trecută. Michael O’Leary, faimos pentru declarațiile sale fără ocolișuri, a refuzat categoric o idee. Nu voia să echipeze cele peste 600 de avioane Ryanair cu internet Starlink, serviciul prin satelit de la SpaceX, o altă firmă a lui Musk. Motivul? Pur economic. Șeful Ryanair a calculat că serviciul ar scoate din buzunarul companiei cam 250 de milioane de dolari pe an, un cost considerat nejustificat. „Nu credem că pasagerii noștri sunt dispuși să plătească pentru Wi-Fi pentru un zbor mediu de o oră”, a zis O’Leary pentru Reuters.

Replica lui Musk a venit rapid. El a susținut că O’Leary este „dezinformat”. A adăugat și că Ryanair nu știe cum să măsoare corect impactul echipamentelor Starlink asupra consumului de combustibil.

„Idiot desăvârșit” și „hazna”. Schimbul de replici care a aruncat totul în aer

Discuția tehnică a derapat. Rapid. S-a transformat într-un conflict personal. Într-un interviu la radioul irlandez Newstalk, O’Leary l-a lovit direct pe Musk, afirmând că acesta „nu știe absolut nimic” despre aviație. Și nu s-a oprit aici. L-a etichetat pe miliardar drept „idiot” și a numit platforma X, deținută de Musk, o „hazna”.

Reacția a venit imediat, chiar pe platforma X.

„CEO-ul Ryanair este un idiot desăvârșit. Concediați-l”, a scris sec Elon Musk. Apoi, un urmăritor i-a dat o sugestie care a turnat gaz pe foc: să cumpere chiar el compania ca să-l poată da afară pe O’Leary. Răspunsul lui Musk? Scurt. La obiect. „Bună idee”.

Sondajul de pe X: Un simplu capriciu sau o amenințare reală?

Ce a urmat? Un show marca Elon Musk. A lansat un sondaj public. Întrebarea era plină de ironie: „Ar trebui să cumpăr Ryan Air și să-l repun pe Ryan drept conducătorul lor de drept?”. Sondajul a adunat aproape 850.000 de răspunsuri, iar rezultatul e zdrobitor. Peste 76% dintre votanți îl îndeamnă să meargă până la capăt. Într-un alt mesaj, Musk a plusat, spunând că vrea să pună din nou un Ryan la șefia Ryanair. „Este destinul tău”, a insistat el.

Cât de serios este Musk? O avere uriașă pe masă

Să fie clar: Elon Musk are banii. Bloomberg îi estimează averea la 681 de miliarde de dolari. Ar putea transforma amenințarea în realitate. Istoricul său recent o demonstrează, mai ales după ce a cumpărat impulsiv Twitter cu 44 de miliarde de dolari, o decizie care a zguduit piețele și a arătat că nu se teme de mișcări neconvenționale. Poate că totul pare un joc pe internet. Dar disputa asta arată perfect stilul conflictual al lui Musk. Arată și cum poate el transforma orice neînțelegere într-un spectacol mediatic mondial. Întrebarea „Cât ar costa?” ar putea fi doar o postare virală. Sau poate e doar începutul unei noi povești corporatiste.