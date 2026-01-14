Ce se coace la Moscova? Apropiați ai fostului președinte american, Donald Trump, vor să ajungă din nou la Kremlin, însă Vladimir Putin nu pare deloc grăbit să-i primească. Cel puțin asta spun surse apropiate discuțiilor, citate de agenția Bloomberg, informație preluată și de cei de la Romanialibera. Se pare că demersul face parte din eforturile administrației Trump de a promova un posibil acord de pace, menit să pună capăt războiului din Ucraina, declanșat, nu mai e un secret pentru nimeni, de Rusia.

Întâlnirea, sub semnul întrebării

Așadar, Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele lui Trump, s-au mai întâlnit cu Putin la începutul lunii decembrie, într-o rundă de discuții la Moscova. Întâlnirea a durat aproape cinci ore, dar, din păcate, n-a produs rezultate concrete. Ulterior, s-au purtat negocieri separate în Florida, unde emisarii lui Trump au discutat atât cu o delegație ucraineană, cât și cu Kirill Dmitriev, un reprezentant al președintelui rus. Acum, o nouă întâlnire ar putea avea loc spre finalul acestei luni, dar planurile nu sunt încă definitive, ne asigură sursele. Iar calendarul ar putea fi modificat, bineînțeles, în funcție de evoluțiile din Iran, unde au loc proteste de amploare. Un oficial al Casei Albe a ținut să precizeze că, „în acest moment, nu există o întâlnire programată oficial”, iar Kremlinul nu a oferit un punct de vedere public.

Putin așteaptă un plan de pace?

Surse apropiate situației susțin că principalul obstacol este lipsa de claritate privind disponibilitatea lui Vladimir Putin de a accepta o a doua rundă de discuții cu echipa lui Trump. În plus, conform acelorași surse, se așteaptă ca președintele rus să primească cea mai recentă versiune a unui plan de pace în 20 de puncte, elaborat de reprezentanți ai Statelor Unite și ai Ucrainei. Bloomberg mai notează că Steve Witkoff s-a întâlnit cu Vladimir Putin de șase ori pe parcursul anului trecut, informație preluată și de publicația Ukrainska Pravda, însă fără ca aceste contacte să ducă la progrese notabile în direcția unui acord. Nu ne rămâne decât să vedem dacă această nouă tentativă va avea mai mult succes.