Eroarea lui Trump: A refuzat dronele anti-Shahed, acum SUA cer disperate ajutorul Ucrainei

Administrația americană încearcă să obțină de la Ucraina o tehnologie anti-dronă pe care a refuzat-o în urmă cu șapte luni, o decizie considerată acum o eroare majoră după ce șapte militari americani au fost uciși de drone iraniene. În august 2025, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a oferit personal lui Donald Trump un sistem eficient pentru doborârea dronelor Shahed, însă a fost ignorat.

Potrivit unei investigații Axios, citată de Antena3, oficialii ucraineni au prezentat la Casa Albă o ofertă detaliată pentru a proteja forțele americane din Orientul Mijlociu. Refuzul de atunci al administrației Trump este văzut acum drept o greșeală tactică, în contextul în care ostilitățile cu Iranul, declanșate la finalul lunii februarie 2026, au demonstrat vulnerabilitatea în fața dronelor ieftine de tip Shahed.

Ce a dus la refuzul americanilor

La o întâlnire cu ușile închise din 18 august 2025, Volodimir Zelenski i-a prezentat lui Donald Trump dronele-interceptor dezvoltate de Ucraina, capabile să neutralizeze aparatele Shahed iraniene și variantele lor rusești, Gheran. Gestul era menit să consolideze relația cu administrația Trump, însă a fost primit cu scepticism. Un oficial american a declarat că lui Trump i s-a părut că Zelenski „doar își face reclamă”.

Aceeași sursă a adăugat că echipa de la Casa Albă îl considera pe președintele ucrainean „un vasal care nu e demn de prea mult respect”. Percepția a fost decisivă în respingerea ofertei. „Ni s-a părut că e doar Zelenski care își face reclamă ca deobicei. Ne-am decis să nu cumpărăm ce oferea”, a confirmat oficialul american citat de Axios.

Propunerea detaliată a Ucrainei

Ucrainenii au structurat oferta ca pe un parteneriat de afaceri, promițând crearea de locuri de muncă în industria americană. Prezentarea lor a inclus chiar și ideea înființării unor „centre de război cu drone” în Turcia, Iordania și statele din Golf, unde se află baze militare americane. „Le-am spus (americanilor – n. red.) că vrem să construim un zid de drone și elemente necesare precum radarul pentru drone etc.”, a explicat un oficial ucrainean implicat în discuții.

În schimbul accesului la tehnologia și know-how-ul ucrainean, Kievul a propus să cumpere armament american și a cerut investiții. „Problema noastră erau banii. Resursele noastre ne permiteau să producem doar 50% din ceea ce am putea produce. Așa că am vrut ca SUA să investească cealaltă jumătate și să aibă o cotă din producție”, a detaliat sursa ucraineană. Obiectivul era producerea a până la 20 de milioane de astfel de arme pentru a asigura o „dominație americană în domeniul dronelor”.

SUA caută acum soluții contra-cronometru

După luni de zile și pierderi umane, Statele Unite au informat joi Ucraina că au nevoie de ajutorul său pentru tehnologia anti-drone. Un oficial american a recunoscut că decizia inițială a fost o greșeală. „Dacă putem recunoaște vreo eroare tactică sau o greșeală făcută până la începutul acestui război, aceasta e una dintre ele”, a declarat acesta. O dronă iraniană Shahed costă între 20.000 și 50.000 de dolari, în timp ce interceptarea ei cu rachete actuale ajunge la milioane de dolari.

Vineri, SUA au anunțat planuri de a crea propriul sistem, numit „Merops”. Un alt oficial a calificat răspunsul la dronele iraniene drept „dezamăgitor”, deși a adăugat că „performanța noastră în teatrul de operațiuni a fost remarcabilă”. Nevoia este atât de mare încât fiii lui Trump au anunțat luni o nouă afacere pentru a furniza Pentagonului tehnologie ucraineană. Încă din noiembrie, un oficial american declara că militarii „au dorit să meargă în Ucraina și să preia tehnologia și tacticile armatei ucrainene, astfel încât să inovăm și să învățăm”.