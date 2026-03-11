Eroarea tactică a lui Trump: SUA cer Ucrainei tehnologia anti-dronă refuzată

Statele Unite au solicitat de urgență ajutorul Ucrainei pentru a combate atacurile cu drone iraniene din Orientul Mijlociu, la mai puțin de un an după ce administrația Trump a respins o propunere similară venită de la Kiev. Schimbarea de poziție a Washingtonului vine pe fondul pierderilor suferite de aliații americani în regiune.

Anul trecut, în luna august, o delegație ucraineană a prezentat oficialilor americani o tehnologie detaliată pentru interceptarea dronelor iraniene Shahed, însă oferta a fost refuzată. Potrivit publicației Adevarul, care citează Axios, unii oficiali americani recunosc acum că decizia a fost o greșeală. „Respingerea ofertei Ucrainei este considerată una dintre cele mai mari erori tactice ale administrației”, au declarat pentru sursa citată doi oficiali americani.

Ofertă refuzată de administrația Trump

Propunerea inițială a Ucrainei a fost una complexă, bazată pe experiența vastă acumulată pe câmpul de luptă. Oficialii de la Kiev au explicat cum dronele-interceptor cu costuri reduse și sistemele lor de apărare antiaeriană ar putea proteja eficient trupele americane și bazele din Orientul Mijlociu. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a propus personal lui Trump crearea unor „centre de combatere a dronelor” în Turcia, Iordania și în statele din Golful Persic.

În timpul prezentării, delegația ucraineană a avertizat că Iranul își modernizează dronele pentru a lansa atacuri tot mai sofisticate. Soluția propusă de Kiev a fost crearea unor „ziduri de drone”, care să fie completate de sisteme de apărare antiaeriană pentru a securiza bazele americane. Cu toate acestea, administrația americană de la acea vreme nu a susținut inițiativa, scepticismul fiind legat atât de relația cu liderul ucrainean, cât și de modul în care a fost prezentată oferta.

Cum au încercat ucrainenii să-l convingă pe Trump

Realizând cu cine negociază, partea ucraineană și-a adaptat discursul pentru a se potrivi stilului fostului președinte american, cunoscut pentru abordarea sa de om de afaceri. „Cunoscând mentalitatea lui Trump, ucrainenii au structurat propunerea ca pe un parteneriat de afaceri, promițând că proiectul ar putea crea locuri de muncă în industria de apărare din SUA”, arată Axios. Oferta sublinia și avantajul economic: o dronă iraniană Shahed costă între 20.000 și 50.000 de dolari, în timp ce dronele-interceptor dezvoltate de Ucraina sunt chiar mai ieftine și mai eficiente.

Washingtonul se răzgândește: Kievul trimite deja ajutor

Situația s-a schimbat radical recent, când, potrivit The New York Times, Statele Unite au cerut oficial sprijinul Ucrainei. Cooperarea a produs rezultate imediate. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat că după implementarea soluțiilor ucrainene, intensitatea atacurilor a scăzut cu aproximativ 90%, iar numărul victimelor în rândul militarilor americani a fost mult mai mic decât estimările inițiale.

Ca răspuns la solicitarea Washingtonului, pe 9 martie, Ucraina a trimis deja drone-interceptor și un grup de experți în sisteme fără pilot pentru a ajuta la protejarea bazelor militare americane din Iordania. În paralel, Pentagonul analizează dezvoltarea propriei platforme antidrone, numită Merops, și evaluează alte metode de combatere, inclusiv folosirea elicopterelor de atac AH‑64 Apache sau a aparatelor britanice AW159 Wildcat, echipate cu rachete Martlet.