Tensiunile dintre Europa și America sunt la un pas de explozie. Un conflict fără precedent. Ca răspuns la insistențele lui Donald Trump pentru Groenlanda, marile capitale europene pun la cale o replică economică pe care au numit-o, deloc subtil, „bazooka comercială”.

Germania și Franța forțează nota. Conform Dailymail, cele două vor cere joi Comisiei Europene să activeze acest instrument de presiune. Scopul? Să oprească orice șantaj economic venit de la Washington. Miza este colosală: o piață bilaterală care depășește 665 de miliarde de dolari.

Sursa furiei: Groenlanda și amenințarea cu tarife de 25%

Totul a pornit de la o idee fixă a lui Donald Trump. Groenlanda. Fostul lider de la Casa Albă a pus pe masă amenințări clare pentru opt state europene, printre care Marea Britanie, Franța și Germania. Taxe vamale de 10% de la 1 februarie. Apoi, 25% din iunie. Există o singură cale de a evita acest atac economic, una singură: Statele Unite trebuie să poată cumpăra Groenlanda.

Și nu s-a oprit aici. Trump a plusat, țintind direct Parisul. Avertismentul său? O taxă gigantică, de 200%, pe vinurile și șampania franțuzească. O lovitură sub centură pentru economia Franței.

Replica devastatoare: „Bazooka” de sute de miliarde

Răspunsul european promite să fie la fel de dur. Această „armă”, denumită oficial „Instrumentul Anti-Coerciție”, reprezintă un pachet de pedepse gândit să lovească economia SUA exact unde doare. Tarife piperate. Restricții dure la export. Și, probabil cea mai dură măsură, blocarea firmelor americane de la contracte publice uriașe în Europa.

Instrumentul nu a fost folosit niciodată. Impactul său, însă, ar putea fi catastrofal. Specialiștii vorbesc despre pierderi anuale de zeci, poate chiar sute de miliarde de dolari pentru exporturile americane. Cancelarul german Friedrich Merz a fost cât se poate de direct la începutul săptămânii: „Avem un set de instrumente la dispoziția noastră. Nu vrem să le folosim. Dar dacă va trebui să le folosim, atunci o vom face.”

Mesajul e clar.

Un prim foc de avertisment: Sancțiuni de 108 miliarde $

Dar înainte de a scoate artileria grea, europenii se gândesc la un prim pas. Un simplu avertisment. Sursele diplomatice spun că liderii UE au discutat deja un pachet inițial de tarife. Valoarea? 108 miliarde de dolari, aplicate pe exporturi americane. Ar fi un semnal de forță, trimis în timp ce Comisia analizează cum să lanseze „bazooka”.

Decizia nu e deloc simplă. Ca să apeși pe trăgaciul final, ai nevoie de acordul a 15 state membre în Consiliul UE. Unitatea blocului comunitar va fi pusă la grea încercare.

Trump schimbă tonul la Davos. Prea târziu?

Între timp, la Davos, Trump pare să dea înapoi. Aflat la Forumul Economic Mondial, a schimbat tonul, încercând să calmeze apele. „Nu trebuie să folosesc forța, nu vreau să folosesc forța, nu voi folosi forța. Tot ce cer Statele Unite este un loc numit Groenlanda”, a spus el în Elveția. O declarație primită, însă, cu mult scepticism.

Pentru că, în spatele tonului împăciuitor, amenințările cu tarife nu au dispărut. Liderii danezi și groenlandezi au spus-o de nenumărate ori: teritoriul arctic nu e de vânzare. Punct. Trump, însă, insistă că preluarea controlului este o chestiune de securitate națională pentru SUA, invocând pericolele dinspre Rusia și China. Războiul nervilor merge mai departe.