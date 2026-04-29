Uniunea Europeană se confruntă cu o nouă criză energetică, iar costurile sunt deja vizibile în buzunarele consumatorilor. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat că, în ultimele două luni, europenii au plătit un cost suplimentar de 27 de miliarde de euro pentru aceeași cantitate de combustibil, ca urmare directă a conflictului din Orientul Mijlociu.

O factură uriașă pentru combustibili

Dependența de importurile de energie se dovedește, din nou, a fi călcâiul lui Ahile pentru economia europeană. Într-o lume marcată de instabilitate geopolitică, președinta Comisiei a subliniat că blocul comunitar trebuie să își reevalueze strategia. „Într-o lume turbulentă ca a noastră, pur și simplu nu ne putem permite să fim prea dependenți de energia importată”, a declarat von der Leyen.

Cifrele prezentate sunt, până la urmă, extrem de clare. „În doar 60 de zile de conflict, factura noastră pentru importurile de combustibili fosili a crescut cu peste 27 de miliarde de euro, fără a obține nici măcar o moleculă de energie suplimentară.”

Iar când factura la nivel european crește exponențial, este doar o chestiune de timp până când efectele se resimt direct în statele membre, inclusiv la pompele de carburant din România. O escaladare în Strâmtoarea Ormuz se traduce inevitabil în prețuri mai mari la motorină și benzină pentru toți șoferii europeni. Dar ce soluții există?

Lecțiile crizei energetice anterioare

Comisia Europeană pare determinată să nu repete greșelile din trecut. În timpul crizei energetice precedente, o mare parte din ajutoarele acordate de statele membre nu au ajuns unde era cu adevărat nevoie. „În timpul ultimei crize, doar un sfert din sprijinul de urgență a fost destinat gospodăriilor și firmelor vulnerabile. Peste 350 de miliarde de euro au fost cheltuite pe măsuri care nu erau țintite”, a explicat șefa executivului european.

Acest lucru a avut un impact enorm asupra finanțelor publice. De aceea, mesajul este ferm: „Să nu repetăm aceeași greșeală și să ne concentrăm sprijinul acolo unde contează cel mai mult.”

Soluția propusă acum, așa cum semnalează Digi24 într-o analiză recentă, este o coordonare mult mai strânsă la nivel european. Nu este vorba doar de achiziții comune de gaze, ci și de gestionarea rezervelor strategice de combustibil. „Propunem o coordonare mai puternică, nu numai în ceea ce privește umplerea stocurilor naționale de gaze, ci și în ceea ce privește rezervele de combustibil, în special combustibilul pentru avioane și motorina, unde piețele se restrâng”, a adăugat von der Leyen.

Soluția pe termen lung: electrificarea Europei

Dincolo de măsurile pe termen scurt, strategia pe termen lung a UE rămâne accelerarea tranziției verzi și reducerea dependenței de combustibilii fosili. Exemplul Suediei este elocvent: datorită unui mix energetic bazat pe surse regenerabile și nucleare, impactul creșterii prețului la gaz este mult diminuat. „Într-o țară precum Suedia, atunci când prețul gazului crește cu 1 EUR pe MWh, factura la energie electrică crește doar cu 0,04 EUR pe MWh”, a punctat oficialul european.

Calea de urmat este clară.

„Un continent ca al nostru, cu resurse limitate de combustibili fosili, ar trebui să fie lider mondial în domeniul electrificării”, a insistat Ursula von der Leyen. Pentru a susține acest demers, bugetul european actual are alocate aproape 300 de miliarde de euro pentru energie, din care 95 de miliarde sunt încă disponibile. Aceste fonduri (NextGenerationEU) ar trebui folosite pentru a stimula electrificarea în transporturi, industrie și sectorul de încălzire.

Sprijinul pentru Ucraina continuă

În paralel cu gestionarea crizei din Orientul Mijlociu, sprijinul pentru Ucraina rămâne o prioritate absolută. Von der Leyen a confirmat angajamentul ferm al UE, anunțând plata primei tranșe de 45 de miliarde de euro dintr-un împrumut total de 90 de miliarde pentru 2026. „Mesajul nostru este clar: vom continua să sprijinim curajosul popor ucrainean și forțele sale armate.”

Și sancțiunile împotriva Rusiei își produc efectul. „Pe fondul creșterii inflației și al exploziei ratelor dobânzilor, consecințele războiului ales de Rusia sunt plătite din buzunarele oamenilor. Atât de mult încât rușii simt că trăiesc din nou în spatele unei Cortine de Fier, o Cortină de Fier digitală.”

În final, discuția s-a îndreptat către viitorul buget al UE, unde ecuația este complicată. Cu necesitatea de a rambursa datoriile NextGenerationEU și de a finanța noi priorități precum apărarea, menținând în același timp politicile tradiționale, presiunea este uriașă. Concluzia președintei Comisiei a fost tranșantă: „Fără acestea (noi resurse proprii), alegerea este dură: contribuții naționale mai mari sau o capacitate de cheltuire mai redusă. Cu alte cuvinte, mai puțină Europă exact acolo unde Europa trebuie să facă mai mult.”