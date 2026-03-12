Fiica lui Kim Jong Un, fotografiată trăgând cu pistolul. Cum e pregătită pentru succesiune

Fiica liderului nord-coreean Kim Jong Un a fost fotografiată trăgând cu un pistol, într-o nouă apariție publică menită să-i consolideze imaginea de moștenitoare a dinastiei. Kim Ju Ae este prezentată tot mai des în contexte militare, alimentând speculațiile privind viitorul său rol la conducerea țării.

Agenția oficială din Coreea de Nord a difuzat joi imaginile cu adolescenta, a cărei vârstă exactă rămâne necunoscută. Potrivit Stirileprotv, care citează Agerpres, Kim Ju Ae a fost fotografiată cu „un ochi închis și flăcări ieșind din țeavă” în timpul unei vizite alături de tatăl său la o „mare fabrică de armament”.

Imaginea unei femei puternice și de temut

În fotografiile publicate, Kim Jong Un și fiica sa poartă jachete de piele asortate, considerate un simbol al puterii în Coreea de Nord. Cei doi inspectează instalații de producție a „armelor ușoare portabile”. Apariția este atent orchestrată pentru a transmite un mesaj de forță și continuitate.

Un expert în afaceri nord-coreene consideră că strategia regimului este clară. „Se pare că regimul încearcă să cultive imaginea unei femei puternice și de temut”, a analizat pentru AFP Lim Eul-chul, de la Universitatea Kyungnam din Coreea de Sud.

Atribute de lider militar, cultivate pas cu pas

Aceasta nu este prima apariție a tinerei într-un cadru militar. Recent, ea a fost prezentată publicului în timp ce trăgea cu o pușcă cu lunetă, iar în 2022 a asistat la lansarea unei rachete balistice intercontinentale alături de tatăl său. Fiecare apariție pare un pas calculat în pregătirea sa pentru un viitor rol de conducere.

Analistul Lim Eul-chul subliniază scopul precis al acestor imagini. „Scena în care trage cu pistolul are clar scopul de a semnala faptul că ea își cultivă atributele de lider militar”, a mai spus expertul.

Cine este posibila moștenitoare a dinastiei Kim

Kim Ju Ae a fost prezentată publicului pentru prima dată abia în 2022. Până atunci, existența sa fusese doar menționată de fostul baschetbalist american Dennis Rodman, care a vizitat Phenianul în 2013. Seria recentă de apariții, inclusiv la parada militară de la finalul congresului partidului comunist, a intensificat speculațiile că ea este pregătită să devină următoarea în linia succesiunii familiei Kim, care conduce Coreea de Nord cu o mână de fier de zeci de ani.