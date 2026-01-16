O eventuală fracturare a NATO din cauza tensiunilor cu Statele Unite pe tema Groenlandei ar putea declanșa un val de retrogradări ale ratingurilor de credit în Europa. Avertismentul a fost lansat pe 15 ianuarie de James Longsdon, analistul șef pentru ratinguri suverane la Fitch, și a fost preluat de Reuters și Ziarul Financiar. Această situație reprezintă un nou risc geopolitic pentru stabilitatea economică a continentului, cu impact în special asupra țărilor de pe flancul estic.

Noul risc geopolitic pentru flancul estic

Deși impactul războiului din Ucraina a fost deja inclus în analizele agențiilor de rating, tensiunile interne din NATO constituie un factor de risc nou. Scenariile experților arată că o fisură în alianță ar putea lăsa flancul estic vulnerabil în fața Rusiei. Disputele recente privind Groenlanda au alimentat aceste îngrijorări, generând disensiuni între Washington și partenerii europeni. James Longsdon a afirmat că Fitch „va trebui să vadă mai întâi cum evoluează situația” și că orice decizie privind ratingurile va depinde de o evaluare aprofundată a contextului geopolitic.

Proximitatea față de Rusia, un factor determinant

Proximitatea geografică față de Rusia este un factor cheie în evaluarea vulnerabilităților, a subliniat analistul șef de la Fitch. Țările cele mai apropiate de granița rusă sunt considerate cele mai expuse la șocuri geopolitice. „Ar putea fi acolo unde simți că vulnerabilitatea la un eveniment geopolitic ar fi cea mai evidentă. Aceasta este regula generală – cu cât ești mai departe de Rusia, cu atât este mai puțin probabil ca acest lucru să se întâmple”, a detaliat Longsdon. O eventuală degradare a securității regionale ar afecta în special statele baltice, Polonia și România, impactând direct costurile de finanțare și încrederea investitorilor.

Situația fragilă a României

România depune eforturi pentru a-și menține ratingul fragil din categoria „investment-grade” (recomandat pentru investiții). Anul trecut, țara a reușit să evite o retrogradare la categoria „junk” (nerecomandat pentru investiții) doar prin măsuri stricte de austeritate. O astfel de retrogradare ar majora considerabil costurile de împrumut ale statului pe piețele internaționale și ar putea provoca ieșiri de capital străin. Un nou factor de instabilitate, cum ar fi o criză în NATO, ar adăuga presiune asupra finanțelor publice și perspectivei economice naționale.

Disputa pentru Groenlanda și reacția Danemarcei

Sursa tensiunilor este insistența președintelui american Donald Trump că Statele Unite „au nevoie” de Groenlanda. Ca reacție, premierul danez Mette Frederiksen a avertizat că un conflict cu SUA pe acest subiect ar putea duce la „sfârșitul NATO”. Frederiksen a confirmat pentru Reuters persistența unui „dezacord fundamental” cu Washingtonul. Groenlanda, un teritoriu semiautonom al Danemarcei, deține o importanță strategică majoră în zona arctică datorită poziției militare și a resurselor naturale.

Misiune europeană de recunoaștere în Groenlanda

Mai multe țări europene au decis să trimită unități militare de mici dimensiuni într-o „misiune de recunoaștere”, pe fondul presiunilor americane. Un mic contingent militar francez a ajuns deja în Nuuk, capitala Groenlandei, conform BBC. La misiune participă și Germania, Suedia, Norvegia, Finlanda, Țările de Jos și Marea Britanie. Această desfășurare de forțe vine în timp ce președintele Trump își menține pretențiile asupra insulei, un gest care a creat îngrijorare printre aliații europeni și a ridicat semne de întrebare privind coeziunea Alianței Nord-Atlantice.