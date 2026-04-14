Franța a anunțat o investiție uriașă de 8,5 miliarde de euro pentru a-și majora stocurile de drone și rachete cu 400% până în 2030. Mișcarea vine în contextul în care Germania a decis să investească 10 miliarde de euro în drone militare, iar Polonia a lansat recent inițiativa „revoluția dronelor”. Realitatea de pe frontul din Ucraina, unde se folosesc aproximativ 9.000 de drone pe zi, adică 270.000 de unități lunar, forțează Uniunea Europeană să regândească din temelii producția industrială de armament.

O vulnerabilitate strategică

Războaiele moderne consumă drone într-un ritm mult mai alert decât muniția tradițională. Cifrele sunt amețitoare. În timp ce Ucraina folosește sute de mii de unități lunar, estimările arată că Iranul poate produce aproximativ 400 de drone Shahed pe zi, atingând o capacitate lunară de până la 12.000 de unități. Acest ritm de uzură împinge UE spre producția industrială pe scară largă, deoarece stocurile existente și producția manuală nu pot ține pasul cu pierderile de pe câmpul de luptă.

Incapacitatea blocului comunitar de a-și scala producția creează o dependență strategică de furnizori externi precum SUA sau China. Pentru a contracara această vulnerabilitate, UE a lansat Inițiativa Europeană de Apărare cu Drone (EDDI) în 2026, cu scopul de a construi un scut multistratificat de sisteme anti-dronă interoperabile până în 2027. În completare vine Alianța pentru Drone cu Ucraina, care folosește expertiza testată pe front pentru a coproduce milioane de vehicule aeriene fără pilot (UAV).

Costuri disproporționate

Dar de ce a devenit drona atât de importantă? Trei avantaje clare: cost redus, supraveghere constantă și capacitate de lovitură de precizie. În Ucraina, ambele tabere se bazează pe drone pentru recunoaștere și țintire, quadcoptere comerciale de câteva sute de euro scurtând timpul dintre detectare și distrugere de la ore la minute. Iar sistemele mai mari, precum Bayraktar TB2 din Turcia, au stabilit un nou standard internațional în război.

Numai că ritmul inovației este incredibil de rapid. „Dronele evoluează tehnologic la fiecare trei până la șase luni. Deci, este si o provocare să cumperi milioane de drone care vor fi învechite în 12 luni de acum încolo”, a explicat Nikolaus Lang, Lider Global la BCG Henderson Institute.

Până la urmă, cum vine asta? Dronele sunt ieftin de produs, dar extrem de scumpe de combătut. Un „kamikaze” ieftin poate distruge echipamente de milioane de euro. Jamie Shea, fost oficial NATO și Senior Fellow la Friends of Europe, o spune direct: „Europa are nevoie de soluții mai ieftine și mai rapide”. El subliniază dezechilibrul strategic: „UE folosește mijloace foarte scumpe pentru a neutraliza dronele. Ați văzut în Iran, unde rachete de 3 milioane de dolari sunt folosite pentru a doborî drone de doar câteva mii de dolari”.

Europa rămâne în urmă

Iar urgența Europei provine atât din amenințările externe, cât și din slăbiciunile interne. Incidentele cu drone în apropierea infrastructurii critice s-au împătrit între 2024 și 2025. În septembrie, aeroporturile din Copenhaga și Oslo au fost închise după ce „mai multe drone mari” au cauzat 109 anulări de zboruri și 51 de redirecționări. O lună mai târziu, aeroportul din Munchen s-a închis de două ori în 24 de ore din același motiv.

Îngrijorarea strategică este că UE nu este încă structurată pentru un mediu de securitate „saturat de drone”. Un incident recent este grăitor: în septembrie 2025, aproximativ 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez, forțând NATO să mobilizeze avioane de vânătoare F-35 pentru a neutraliza amenințarea.

Costul? Cel puțin 1,2 milioane de euro.

Pentru a evita astfel de situații, Shea a explicat că UE ar trebui să dezvolte tehnologie avansată de senzori, inclusiv o deschidere de 360 de grade care să doboare dronele ostile.

Răspunsul UE: Producție și alianțe

Uniunea Europeană își asigură mai puțin de 30% din necesarul propriu de drone militare. Prin comparație, China și Ucraina produc milioane de unități anual. Pentru a recupera decalajul, Comisia a lansat un impuls industrial care vizează cicluri de producție mai rapide, volume mai mari și costuri mai mici. E drept că achizițiile tradiționale europene în domeniul apărării sunt lente, durând ani de zile de la concept la implementare, dar acum se caută scurtarea termenelor prin design modular și testare rapidă.

Finanțarea este o altă problemă. „SUA au investit peste 900 de miliarde de dolari, Europa doar 450 de miliarde de dolari în total”, a subliniat Lang. Alianța pentru Drone cu Ucraina (o alianță militară multinațională creată în 2024) este esențială, permițând firmelor europene să testeze prototipuri pe front în câteva săptămâni, nu ani. Colaborarea, susținută de miliarde din activele rusești înghețate, își propune să livreze peste două milioane de drone anual până în 2030.

Fragmentarea, marea problemă

Și totuși, principala provocare rămâne faptul că apărarea și securitatea sunt competențe naționale. Practicile de achiziții fragmentate și regulile diferite obstrucționează noua strategie de apărare a Europei. Shea a avertizat că Europa trebuie să stabilească un cadru legal comun. „Statele europene trebuie să monitorizeze același spațiu aerian tot timpul, astfel încât cineva din Franța să se uite la aceeași imagine aeriană ca cineva din Polonia sau Estonia”, a subliniat el.

O altă problemă este fragmentarea investițiilor. „Unele țări, precum Danemarca sau Germania, au fost mult mai avansate decât altele, inclusiv în formarea de societăți mixte cu producătorii ucraineni”, a spus Shea. În plus, 80% din achizițiile UE se fac la nivel național. „Avem nevoie de mult mai multe astfel de inițiative pentru a depăși fragmentarea achizițiilor din domeniul apărării”, a avertizat Lang.

În final, birocrația stă în calea schimbului de informații sensibile. Potrivit lui Shea, „dronele devin tot mai rapide și partajarea informațiilor este fundamentală, dar UE trebuie să asigure protocoale de securitate sigure pentru a încuraja țările să partajeze date”.