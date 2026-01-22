Scandal de spionaj între Moscova și Chișinău. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a detonat joi o acuzație grea, anunțând capturarea unui presupus agent al serviciilor de informații din Republica Moldova. Replica de la Chișinău? Instantanee și tăioasă.

Într-un comunicat citat de agenția TASS și preluat de Digi24, FSB susține că „a dejucat activităţile ilegale ale unui agent al serviciilor de informaţii din Moldova”. Este vorba despre un cetățean rus. El ar fi ajuns la Moscova în decembrie anul trecut cu o misiune clară: să acționeze împotriva securității Federației Ruse. Acum se află în arest preventiv. Și este interogat.

Acuzații de la Moscova: Cooperare clandestină și 8 ani de închisoare

Potrivit narativului prezentat de FSB, dovezile sunt clare. După reținere, agenții ruși ar fi confiscat dispozitive de comunicare pe care s-ar fi găsit „un schimb de mesaje cu un agent al serviciilor de informaţii din Moldova care confirmă aceste circumstanţe”.

Acuzația oficială este una de calibru. Direcția de investigații a FSB a deschis un dosar penal pentru „cooperare clandestină cu un stat străin”. O infracțiune care, în Rusia, se pedepsește cu până la opt ani de închisoare. Momentan, suspectul se află în spatele gratiilor, sub măsura arestului preventiv, în timp ce ancheta continuă.

Coincidență? Greu de crezut.

Chișinăul neagă totul: ‘O tentativă de a crește tensiunile’

Reacția de la Chișinău nu a lăsat loc de interpretări. Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (SIS) a dezmințit categoric acuzațiile venite de la Moscova. Le-a catalogat drept o provocare menită să destabilizeze și mai mult o regiune deja tensionată.

Într-o declarație citată de Ziarul de Gardă, SIS a transmis un mesaj ferm. „Aceste declaraţii sunt o tentativă de manipulare a opiniei publice şi accentuare a tensiunilor în regiune”.

Autoritățile moldovene văd în acest gest o continuare a campaniei de presiune pe care Kremlinul o exercită asupra administrației pro-europene de la Chișinău.

Un scenariu repetat? FSB invocă precedente și sprijin occidental

Surprinzător sau nu, comunicatul FSB nu se oprește la cazul punctual. Instituția rusă susține că nu este un incident izolat. Ba chiar, acuză direct serviciile moldovene că trimit agenți în Rusia cu sprijin financiar din Occident, „în pofida probabilităţii mari de a fi expuşi”.

Pentru a-și întări argumentul, FSB amintește de un alt caz, din mai 2025. Atunci, la Moscova, ar fi fost arestați alți doi agenți, cetățeni moldoveni, care ar fi intrat în Rusia cu documente false. Scopul lor? Același: „activităţi ilegale împotriva securităţii statului rus”.

Relații la pragul înghețului: Contextul unui scandal anunțat

Acest nou episod de spionaj se desfășoară pe un fundal extrem de tensionat. Relațiile dintre Rusia și Republica Moldova s-au deteriorat constant după alegerea președintei pro-europene Maia Sandu, iar războiul din Ucraina a agravat și mai mult situația. Nimic nou sub soarele rece al relațiilor ruso-moldovene.

La finalul lunii martie 2025, Chișinăul a expulzat trei diplomați ruși, acuzați că au ajutat un deputat pro-Kremlin să scape de justiție. Moscova a ripostat imediat, expulzând la rândul ei trei angajați ai ambasadei moldovene. Toate acestea vin după decizia istorică a Republicii Moldova de a se retrage din Comunitatea Statelor Independente, o structură dominată de Rusia.