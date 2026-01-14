Un proiect de lege aflat în dezbatere la Senatul american ar putea da Trezoreriei SUA puteri sporite de supraveghere în zona cripto, atrage atenția Galaxy Digital. În plus, companiile cumpără Bitcoin de trei ori mai repede decât se minează, iar stablecoin-urile cu randament ridicat ar putea crea un sistem bancar paralel „periculos”, avertizează JPMorgan. Toate aceste informații, și altele, vin de la Cointelegraph.

Supraveghere sporită

Galaxy Digital ne atrage atenția asupra unui proiect de lege privind structura pieței cripto, aflat în discuție în Comisia bancară a Senatului SUA. Analistii Galaxy spun ca acesta ar oferi Departamentului Trezoreriei instrumente noi și extinse de supraveghere și aplicare a legii, fiind descrisă drept cea mai mare extindere a autorității de supraveghere financiară de la adoptarea Patriot Act-ului. Într-o notă de cercetare publicată marți, Galaxy a subliniat că propunerea Senatului depășește cu mult CLARITY Act, adoptat de Camera Reprezentanților, mai ales în ceea ce privește finanțarea ilicită. Deci, e o chestiune serioasă.

Puteri extinse

Avertismentul Galaxy se concentrează pe o nouă autoritate „specială” specifică criptomonedelor. Această autoritate ar permite Trezoreriei să desemneze jurisdicții străine, instituții financiare sau chiar clase întregi de tranzacții cu active digitale ca fiind preocupări majore în materie de spălare de bani. Practic, ar avea puterea de a restricționa sau condiționa anumite transferuri de fonduri cripto. Galaxy a comparat asta cu instrumentele create prin Patriot Act, menționând că ar putea fi aplicat pe scară largă în locații offshore și pe canale de tranzacționare. Patriot Act, aprobat după atacurile din 11 septembrie, a extins puterile de supraveghere guvernamentale, oferind forțelor de ordine instrumente noi pentru combaterea terorismului, dar a fost criticat pentru încălcarea libertăților civile.

Bitcoin acaparat

Trezoreriile corporative de active digitale (DAT) au adăugat un total net de 260.000 de Bitcoin în bilanțurile lor în ultimele șase luni, depășind cu mult cele aproximativ 82.000 de monede extrase în aceeași perioadă. Mai exact, Bitcointreasuries deținute de companii publice și private au crescut de la aproximativ 854.000 BTC la 1,11 milioane BTC în ultimele șase luni, după cum a raportat marți furnizorul de analiză on-chain Glassnode. Asta înseamnă o expansiune de aproximativ 260.000 BTC, în valoare de vreo 25 de miliarde de dolari la prețurile actuale ale pieței, sau 43.000 BTC pe lună. Minerii de Bitcoin, care produc în medie 450 BTC pe zi, au minat aproximativ 82.000 de monede în aceeași perioadă, ceea ce ar putea indica o dinamică favorabilă a cererii și ofertei.

Stablecoin-uri riscante

Stablecoin-urile au fost un subiect important în timpul teleconferinței JPMorgan Chase privind rezultatele din al patrulea trimestru. Directorii și-au exprimat sprijinul pentru tehnologia blockchain, dar au avertizat că anumite modele de stablecoin-uri ar putea amenința sistemul bancar reglementat. Comentariile au venit ca răspuns la o întrebare a analistului Evercore, Glenn Schorr, care a întrebat despre stablecoin-uri în contextul recentelor activități de lobby ale industriei de către Asociația Bancherilor Americani și al discuțiilor legislative din Congres privind activele digitale. Jeremy Barnum, directorul financiar al JPMorgan, a declarat că poziția băncii se aliniază cu intenția GENIUS Act, care urmărește să stabilească măsuri de protecție în jurul emiterii de stablecoin-uri. Barnum a avertizat împotriva utilizării stablecoin-urilor purtătoare de dobândă care reproduc sistemul bancar tradițional fără supravegherea echivalentă. „Crearea unui sistem bancar paralel care are toate caracteristicile sistemului bancar, inclusiv ceva care seamănă foarte mult cu un depozit care plătește dobândă, fără garanțiile prudențiale asociate care au fost dezvoltate de-a lungul a sute de ani de reglementare bancară, este un lucru evident periculos și nedorit”, a spus el. Barnum a adăugat că, deși JPMorgan salută concurența și inovația, rămâne ferm împotriva apariției unui sistem bancar paralel care funcționează în afara protecțiilor de reglementare stabilite.

După cum a raportat Cointelegraph în luna mai a anului trecut, lobby-ul bancar american consideră stablecoin-urile purtătoare de randament ca o perturbare majoră a modelului său de afaceri, un insider din industrie descriind răspunsul ca o „panică” totală. Iar îngrijorarea nu e deloc exagerată. Stablecoin-urile au crescut rapid ca instrumente pentru plăți, decontare on-chain și acces la dolari, oferind tranzacții mai rapide și costuri mai mici. Perspectiva unor versiuni purtătoare de randament nu face decât să accentueze amenințarea, mai ales că băncile continuă să ofere deponenților rate ale dobânzii relativ modeste. Se pare că se pregătesc vremuri interesante, când politica intervine serios în lumea cripto.