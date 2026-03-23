Germania se confruntă cu o criză acută de personal calificat, iar soluția pare să vină, surprinzător, din India. Concret, autoritățile germane au majorat mare cota de vize pentru muncitorii calificați din această țară, de la 20.000 la 90.000 de persoane pe an. Mișcarea vine în contextul în care un studiu al Fundației Bertelsmann arată că țara are nevoie de circa 288.000 de muncitori străini anual pentru a nu-și vedea forța de muncă diminuată cu 10% până în 2040.

Meserii pe cale de dispariție, salvate de indieni

Inițiativa a pornit încă din 2021. Atunci, Camera Meșteșugarilor din Freiburg, o organizație ce reprezintă meseriile tradiționale, a fost contactată de o agenție de recrutare indiană ce propunea trimiterea tinerilor pentru programe de formare. „Aveam mulți angajatori disperați, care nu găseau oameni să lucreze pentru ei”, explica la acea vreme un reprezentant al organizației.

Hai sa vedem un exemplu concret: măcelăriile. Numărul afacerilor de familie din acest sector a scăzut dramatic în ultimele două decenii, pe fondul dezinteresului tinerilor germani. „Meseria este grea, iar de aproximativ 25 de ani tinerii aleg cu totul alte direcții”, declară Joachim Lederer, șeful unei bresle locale a măcelarilor.

Dar programul a dat roade. Primii 13 tineri indieni au sosit în 2022 pentru ucenicie, iar astăzi numărul lor a crescut la aproximativ 200 doar în acest sector. Unii angajatori sunt de-a dreptul categorici. „Nu aș mai fi fost în afaceri astăzi fără India”, recunoaște unul dintre ei, care acum are mai mulți lucrători recrutați prin acest program.

De ce pleacă tinerii din India?

V-ați întrebat ce îi motivează pe acești tineri să lase totul în urmă? Pentru mulți, decizia este una pur pragmatică, alimentată de oportunitățile limitate din țara natală și de mirajul salariilor europene. „Nu voiam să investesc într-o facultate și apoi să ajung să lucrez pe un salariu mic în India. În Germania avem salarii mai mari și pot să-mi și ajut familia”, a declarat unul dintre tinerii aflați în program.

Alții pur și simplu nu își găsesc de muncă în domeniul lor, chiar și cu studii superioare. Aici intervine sistemul german de formare profesională – cunoscut ca „Ausbildung” – care, combinând munca și educația, oferă o alternativă practică la studiile universitare clasice.

O problemă structurală

Dincolo de cifre, problema este una de fond. Generațiile născute după al doilea război mondial ies masiv la pensie, iar numărul tinerilor germani este pur și simplu insuficient pentru a le lua locul.

Fără un aport constant de forță de muncă din exterior, economia germană riscă un blocaj pe termen lung.

Și statul caută personal peste hotare

Deficitul nu se oprește la mediul privat. Inclusiv administrațiile locale se lovesc de dificultăți în recrutare, chiar și pentru posturi din educație. Diana Stöcker, primarul orașului Weil am Rhein și membră a partidului conservator CDU, a confirmat că autoritățile caută soluții în afara țării.

„Am căutat personal în toată Germania, dar este foarte greu de găsit”, a spus ea, referindu-se la lipsa acută de educatori. Iar primarul nu se ferește să spună lucrurilor pe nume: „Trebuie să ne uităm peste hotare. Este singura posibilitate”.

Acordul care a deschis porțile

Accesul pe piața muncii a fost facilitat de un acord de mobilitate semnat între Germania și India în 2022. Pe de altă parte, India are un rezervor uriaș de tineri. „India are aproximativ 600 de milioane de persoane sub 25 de ani și un excedent de forță de muncă”, explică un reprezentant al agenției de recrutare Magic Billion, implicată în program.

E drept că cifrele arată o explozie. Datele oficiale indică o creștere rapidă a numărului de angajați indieni în Germania: peste 136.000 în 2024, comparativ cu doar aproximativ 23.000 în 2015.