Germania ridică cea mai mare fabrică de muniție din Europa. Mesaj dur pentru Rusia și China

În plin război în Ucraina, Germania accelerează reînarmarea Europei. Miercuri a fost inaugurată la Unterlüss, în nordul țării, cea mai mare fabrică de muniție de pe continent, un proiect considerat esențial pentru securitatea europeană. Investiția marchează schimbarea radicală a Berlinului în materie de apărare, după ani întregi în care a mizat pe protecția americană și a alocat resurse insuficiente acestui domeniu.

Rutte: „Industria apărării contează mai mult ca niciodată”

Noua fabrică, ridicată de conglomeratul german Rheinmetall, este văzută ca un reper pentru eforturile de consolidare militară ale Europei. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, prezent la eveniment, a transmis un mesaj clar privind necesitatea urgentă a investițiilor în apărare.

„Este foarte important să fiu aici, pentru că industria apărării în Germania, în Europa şi în America de Nord contează mai mult ca niciodată”, a spus oficialul. „Rusia şi China îşi dezvoltă rapid şi masiv armamentul şi capacităţile, cu foarte puţină transparenţă.”

El a subliniat că este nevoie de relansarea liniilor de producție, de tehnologii mai rapide și de stocuri suficiente pentru a putea răspunde rapid comenzilor militare: „Trebuie, aşadar, să repornim anumite linii de producie ale noastre oprite, să punem la punct procedee de fabricaţie mai rapide şi să achiziţionăm componente necesare pentru ca, atunci când vor sosi comenzile, ele să poată să fie livrate mai repede.”

Producție uriașă de obuze pentru Germania și Ucraina

Construită în doar 15 luni, fabrica de la Unterlüss va produce până la finalul acestui an 25.000 de obuze de 155 mm, cu o rază de acțiune de 40 km. Capacitatea va crește treptat până la 350.000 de unități anual, în 2027, transformând-o în cea mai mare uzină de muniție din Europa.

„Complexul este mai ales un semnal foarte important pentru oamenii din Ucraina”, a transmis vicecancelarul Lars Klingbeil, revenit de la o vizită la Kiev.

În prezent, prioritatea o reprezintă o comandă de 8,5 miliarde de euro din partea armatei germane (Bundeswehr). Totodată, o parte a producției va fi redirecționată către Ucraina, în funcție de deciziile Berlinului și ale partenerilor săi europeni.

„Germania trebuie să fie pregătită să-şi asume mai multe responsabilităţi în securitatea Europei”, a declarat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius. Șeful Rheinmetall, Armin Papperger, a subliniat la rândul său importanța strategică a proiectului pentru întreaga Europă.

Rheinmetall, investiții masive și parteneriat cu Lockheed Martin

Rheinmetall, lider european în producția de muniție de tanc și piese de artilerie, a investit peste 500 de milioane de euro în această fabrică și a creat 500 de locuri de muncă. Începând cu 2026, aici se vor produce și motoare de rachetă, printr-un parteneriat cu gigantul american Lockheed Martin.

În prezent, la Unterlüss se fabrică deja obuze de 120 mm pentru tancurile Leopard 2, folosite pe front de armata ucraineană.

Pentru a susține acest efort, Germania a anunțat și un plan de recrutare accelerată, care ar putea include un serviciu militar obligatoriu parțial. Totodată, Berlinul și-a fixat ca obiectiv creșterea cheltuielilor de apărare la 3,5% din PIB până în 2029, de trei ori mai mult decât înainte de invazia rusă în Ucraina.

„Noi suntem un partener fiabil al NATO”, a reafirmat vicecancelarul Lars Klingeil, potrivit publicației AFP.