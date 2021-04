Ghețarii lumii se topesc într-un ritm mai rapid

Ghețarii lumii se topesc cu o viteză accelerată, potrivit unui nou studiu cuprinzător.

O echipă condusă de francezi a evaluat comportamentul fluxurilor de gheață documentate de pe planetă.

Cercetătorii au descoperit că au pierdut aproape 270 de miliarde de tone de gheață pe an în primele două decenii ale secolului 21.

Apele de topire produse acum reprezintă aproximativ o cincime din creșterea nivelului mării la nivel mondial, spun oamenii de știință jurnalului Nature.

Numerele implicate sunt destul de greu de imaginat, așa că membrul echipei Robert McNabb, de la universitățile din Ulster și Oslo, folosește o analogie.

„În ultimii 20 de ani, am văzut că ghețarii au pierdut aproximativ 267 gigatone (Gt) pe an. Deci, dacă luăm acea cantitate de apă și o împărțim pe insula Irlanda, este suficient pentru a acoperi toată Irlanda în 3 m de apă, în fiecare an „, spune el în ediția din această săptămână a Science In Action de la BBC World Service.

Inventarul mondial al ghețarilor conține 217.175 de cursuri de gheață.

Unele sunt mai mici decât un teren de fotbal; alții pot rivaliza în zonă cu o țară mijlocie, cum ar fi Marea Britanie. Ceea ce aproape toți au în comun este că se subțiază și se retrag într-un climat în schimbare, fie prin topirea mai puternică a aerului mai cald, fie pentru că modelele de ninsoare care alimentează ghețarii s-au schimbat.

Echipa de cercetare, condusă de Romain Hugonnet de la Universitatea din Toulouse, Franța, a folosit ca sursă principală de date imaginile achiziționate de satelitul Terra al NASA, care a fost lansat în 1999.

Puterea de calcul imensă a fost pusă în practică în procesul de interpretare a acestor imagini și de extragere a modificărilor de înălțime, volum și masă a ghețarilor până în 2019.

Echipa consideră că abordarea sa a scăzut incertitudinile rezultatelor sale la probabil mai puțin de 5% în ansamblu. Acest lucru este în mare parte, deoarece fiecare ghețar examinat în studiu este reprezentat pe baza aceleiași metodologii.

„Acest nou studiu este un progres major, deoarece obținem o rezoluție spațială ridicată și, în același timp, oferă, de asemenea, schimbarea temporală în cele două decenii, direct pe baza datelor prin satelit, ceea ce este nou”, a explicat co-autorul Matthias Huss din Institutul Federal Elvețian de Tehnologie.

„Acest set de date a fost validat cu o cantitate imensă de măsurători suplimentare, independente și este extrem de precis, astfel încât incertitudinile studiilor anterioare sunt puternic reduse.”

Un grup condus de Universitatea Leeds și-a publicat propria evaluare a pierderii ghețarului în ianuarie în revista The Cryosphere.

A ajuns la numere foarte asemănătoare. A raportat o pierdere medie de 289Gt / an în perioada 2000-2019, cu o accelerare de 52Gt / an / deceniu. O diferență de 8%.

Profesorul de la Leeds, Andy Shepherd, a declarat pentru BBC News: „Topirea ghețarilor reprezintă un sfert din pierderile de gheață ale Pământului în era satelitului, iar schimbările care au loc perturbă aprovizionarea cu apă a miliarde de oameni din aval – mai ales în anii de secetă, când apa topită devine o sursă critică .

„Deși rata topirii ghețarilor a crescut constant, ritmul a fost micșorat de pierderile accelerate de gheață din Antarctica și Groenlanda și acestea rămân preocuparea noastră principală pentru viitoarea creștere a nivelului mării.”