Prim-ministrul italian Giorgia Meloni pare să se îndrepte spre o înfrângere usturătoare la referendumul privind reforma sistemului de justiție. Sondajele de la ieșirea de la urne indică un avantaj la limită pentru tabăra „nu”, cu scoruri între 49% și 53%, în timp ce tabăra „da” a strâns între 47% și 51% din voturi. Prezența la vot, de aproape 60%, a fost mult peste așteptări, semn al mizei uriașe.

Ce prevedea reforma justiției

reforma propusă de guvernul de centru-dreapta viza separarea completă a carierelor judecătorilor și procurorilor. În prezent, magistrații italieni pot face schimb de funcții pe parcursul carierei, după ce intră în sistem printr-un examen unic. Proiectul lui Meloni ar fi obligat aspiranții să aleagă de la început între cele două căi, fără posibilitatea de a mai trece de la una la cealaltă.

Mai mult, Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM), organismul care supervizează numirile și problemele disciplinare, ar fi fost scindat în două entități autonome distincte. Iar membrii acestora urmau să fie trași la sorți, nu aleși – o modificare menită, teoretic, să elimine influența grupurilor de presiune.

Guvernul susține că reforma era necesară pentru a „preveni conflictele de interese dintre cele doua grupuri şi pentru a preveni partizanatul politic”.

Un eșec cu implicații majore

Dacă rezultatele sondajelor se confirmă, înfrângerea ar putea marca un punct de cotitură pentru Giorgia Meloni. Dar ce înseamnă, pe bune, acest eșec? Practic, i-ar știrbi serios aura de învingătoare pe care și-a construit-o în ultimii patru ani, perioadă marcată de victorii consecutive în alegeri locale și naționale.

E drept că Meloni a exclus ferm o eventuală demisie în cazul unui rezultat nefavorabil.

Numai ca analiștii sunt de părere că o înfrângere ar lăsa-o, totuși, vulnerabilă pe scena politică. Momentul referendumului s-a dovedit a fi unul dificil, pe fondul nemulțumirii italienilor față de aliatul ei, președintele american Donald Trump, și al temerilor că războiul americano-israelian contra Iranului va duce la scumpiri și mai mari la energie.

Opoziția prinde curaj

În schimb, un astfel de rezultat ar putea da un nou suflu opoziției de centru-stânga. Partidul Democrat și Mișcarea 5 Stele, cele mai mari două partide din opoziție, ar putea fi stimulate să formeze o alianță mai largă împotriva coaliției conduse de Meloni.

Campania pentru referendum a scos la iveală o animozitate profundă între coaliția de guvernare și corpul magistraților. Aceștia din urmă (alături de opoziție) s-au opus vehement reformei, acuzând guvernul de interferențe nejustificate în domenii variate, de la lucrări publice până la imigrație.

Referendumul, care s-a desfășurat pe parcursul a două zile și s-a încheiat luni la ora locală 15:00, a fost necesar deoarece reforma, deși aprobată de parlament în octombrie, implică modificarea Constituției Italiei.