Grecia va acorda în lunile aprilie și mai subvenții totale de 300 de milioane de euro pentru combustibili, îngrășăminte și chiar pentru biletele de feribot. Măsura a fost anunțată luni de premierul Kyriakos Mitsotakis și vizează contracararea impactului economic pe care conflictul din Orientul Mijlociu îl are asupra consumatorilor și fermierilor eleni.

Răspuns național în așteptarea Europei

Premierul Kyriakos Mitsotakis a explicat că autoritățile de la Atena au o abordare duală. Pe de o parte, susțin un răspuns comun la nivel european, dar, pe de altă parte, nu stau cu mâinile în sân până atunci. Iar acest pachet de măsuri este dovada.

„Suntem în prima linie a dezvoltării unui răspuns european unificat şi, până atunci, acţionăm în mod unilateral, la nivel naţional”, a declarat oficialul elen.

Cum se împart, pe bune, ajutoarele

Dar cum se traduc aceste măsuri în buzunarul cetățeanului de rând? Hai să vedem. Guvernul va subvenționa motorina direct în rețeaua de distribuție cu 0,16 euro pe litru. Asta înseamnă că, la pompă, reducerea netă va fi de 0,20 euro pe litru, dacă includem și TVA-ul.

Pentru benzină, lucrurile stau puțin diferit. Va fi introdus un card digital de combustibili, care va putea fi folosit la benzinării, dar și pentru transportul public sau taxiuri. Sprijinul mediu este estimat la 0,36 euro pe litru. Pentru un consum lunar obișnuit de 70 de litri, asta ar însemna economii de aproximativ 50 de euro în Grecia continentală și de 60 de euro în insule, pe parcursul celor două luni.

Nici fermierii nu au fost uitați. Ei vor beneficia de o subvenționare de 15% pentru îngrășămintele achiziționate, o măsură menită să atenueze șocul creșterii bruște a prețurilor.

În plus, companiile de feriboturi vor primi compensații de la guvern, cu condiția obligatorie de a reduce prețurile la bilete pentru a le menține la nivelul celor de anul trecut.

O parte din bani, de la jocurile de noroc

Până la urmă, de unde vin fondurile? Inițiativa va fi finanțată din bani publici, dar și dintr-o sursă mai puțin obișnuită. O taxă specială pe profiturile operatorilor de jocuri de noroc online de tip cazinou va asigura 100 de milioane de euro pentru aceste măsuri, a precizat Mitsotakis.

„Aceste iniţiative, permise de un management fiscal prudent, consolidează protecţia socială în perioade turbulente fără a pune în pericol realizările noastre. Ne menţinem rezervele financiare în cazul în care situaţia economiei mondiale se înrăutăţeşte vizibil”, a adăugat premierul.

Lupta cu speculanții, o prioritate

Acest pachet de ajutoare nu vine izolat. Săptămâna trecută, prim-ministrul anunțase deja că Grecia va plafona pentru trei luni marjele de profit la combustibili și la produsele de pe rafturile supermarketurilor. Scopul este clar: combaterea celor care speculează creșterea prețurilor la energie, exacerbată de războiul din Iran.

Mesajul a fost direct.

„Aceste turbulenţe nu ar trebui să ducă la obţinerea de profituri excesive. Clar nu putem rezolva creşterile iniţiale de preţuri, dar cu certitudine trimitem mesajul că aceste turbulenţe nu pot duce la profituri nejustificate, care ar înrăutăţi problemele existente”, a afirmat Kyriakos Mitsotakis în timpul unei întâlniri cu preşedintele elen Konstantinos Tassoulas.

Toate aceste măsuri vin pe fondul unei crize a costului vieții cu care Grecia se confruntă încă din timpul pandemiei, criză care s-a intensificat după invadarea Ucrainei de către Rusia în februarie 2022.