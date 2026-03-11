Hackerii Handala revendică atacuri asupra firmelor americane Stryker și Verifone

O grupare de hackeri afiliată Iranului, cunoscută sub numele de Handala, a revendicat atacuri cibernetice împotriva a două mari companii americane. Furnizorul de echipamente medicale Stryker și compania de soluții de plată Verifone au fost țintele declarate ale grupării, care a lansat și amenințări directe.

Informațiile au fost făcute publice pe un site dedicat revendicărilor, dar și pe rețelele X și Telegram, potrivit Digi24, care citează AFP. Gruparea Handala se prezintă ca fiind foarte activă de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu și își manifestă deschis susținerea pentru Iran în războiul pe care îl poartă cu Statele Unite și Israel.

Atacurile, un răspuns direct la acțiunile Israelului

Într-un mesaj publicat miercuri, hackerii leagă direct acțiunile lor de tensiunile din regiune. „Acest atac constituie un răspuns decisiv şi direct la atacuri aeriene ale regimului sionist”, a scris Handala despre atacul asupra Verifone. Amenințările nu s-au oprit aici. Gruparea a avertizat că va continua acțiunile de piratare. „Fiecare lovitură va primi o ripostă şi mai puternică”, a transmis grupul.

Cine este gruparea Handala

Potrivit mai multor observatori, gruparea și-a început activitatea la sfârșitul anului 2023. Numele său are o rezonanță simbolică, evocând un personaj emblematic pentru poporul palestinian. Inițial, Handala a fost catalogată drept o grupare „hacktivistă”, o combinație între hacker și activist, care acționa în sprijinul Palestinei. Cu timpul, percepția experților s-a schimbat. În prezent, numeroși specialiști în securitate cibernetică consideră Handala o grupare afiliată direct statului iranian. La fel ca majoritatea grupărilor de acest tip, este posibil să fie asociată altor entități sau să reprezinte un simplu alias pentru acestea.

Avertismentele experților în securitate

Într-o notă publicată la sfârșitul lunii februarie, echipa de cercetare a companiei americane Palo Alto Networks a descris Handala drept „cea mai vizibilă” grupare iraniană de hackeri. Credibilitatea acțiunilor sale este confirmată, chiar dacă uneori cu rezerve, de alți experți din domeniu. Gil Messing, șeful spionajului cibernetic al companiei israeliene Check Point, a declarat miercuri că, deși hackerii au tendința să își exagereze reușitele, revendicările lor nu sunt lipsite de fundament. „Cu toate că exagerează, ei păstrează o anumită credibilitate în privinţa atacurilor pe care le desfăşoară”, a afirmat Messing.

Obiectivul: subminarea securității Israelului

Pe lângă companiile americane, ținta principală a grupării pare să fie Israelul. Handala a revendicat în trecut atacuri împotriva unor infrastructuri israeliene și a publicat online informații personale despre membri ai armatei. Încă din februarie, Google Threat Intelligence, filiala gigantului tech american, avertiza asupra intențiilor grupării. „Actori rău intenţionaţi ca Handala (…) au făcut din baza industrială a apărării israeliene o prioritate”, se arăta într-un raport al companiei. Scopul acestor atacuri este complex și vizează destabilizarea pe mai multe planuri. „Obiectivul acestor campanii nu este doar perturbarea, ci şi degradarea aparatului naţional de securitate al Israelului prin expunerea capacităţilor sale militare, intimidarea angajaţilor din sectorul apărării (…) şi erodarea încrederii publicului”, a adăugat Google Threat Intelligence.