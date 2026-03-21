Hawaii sub ape – peste 5.500 de persoane evacuate din calea unui baraj de 120 de ani

Autoritățile din Hawaii au emis vineri ordine de evacuare pentru aproximativ 5.500 de persoane, pe fondul unor ploi torențiale care au devastat nordul insulei Oahu. Avertismentul vizează barajul Wahiawa, construit în 1906, care este „expus riscului de cedare iminentă”.

Pagube catastrofale

Primarul orașului Honolulu, Rick Blangiardi, a confirmat gravitatea situației, declarând că „nu există nicio îndoială că pagubele cauzate până acum au fost catastrofale”. Ploile au inundat străzile, au smuls case din fundații și au înghițit mai multe vehicule. Iar autoritățile, deși „sunt încrezătoare în stabilitatea barajelor de pe insulă, dar este imposibil de prezis câtă ploaie va cădea și ce efecte va avea asupra zonelor joase”.

Într-o operațiune dramatică, serviciile de urgență au evacuat cu elicopterul circa 70 de copii și adulți dintr-o tabără de primăvară. Motivul? „Apele de inundație au blocat drumul de acces către tabără”, a transmis purtătorul de cuvânt al organizației care deține proprietatea.

Furtuni de iarnă și avertizări extinse

Dar de unde atâta ploaie? Vina o poartă furtunile de iarnă cunoscute local ca „Kona lows”, care aduc aer umed din sud și sud-vest și produc precipitații torențiale. Pe Kaala, cel mai înalt vârf din Oahu, s-au înregistrat aproape 40 cm de ploaie într-o singură zi, asta după ce solul era deja saturat de peste 67 cm de precipitații căzute în ultima săptămână.

Situația nu e tensionată doar în Oahu. Și pe insula Maui, oficialii au emis avertizări de evacuare pentru zonele rezidențiale din apropierea bazinelor de retenție, ajunse aproape de capacitatea maximă. Pentru a menține nivelurile în siguranță, echipele de intervenție pompează și redirecționează apa constant.

Un pericol vechi de un secol

Barajul Wahiawa nu e o problemă nouă pentru localnici. E drept că, pentru locuitorii din Wahiawa, un oraș din centrul insulei, barajul reprezintă o preocupare de fiecare dată când plouă. Construit în 1906 pentru irigații și culturile de trestie de zahăr, barajul este realizat din pământ și are un potențial ridicat de pericol. Ba chiar a mai cedat o dată, în 1921, fiind reconstruit ulterior.

În ultimii ani, Dole Food Company (multinaționala americană cunoscută pentru producția de fructe și legume), care a deținut barajul, a convenit să transfere proprietatea către stat. Hawaii intenționează să investească peste 20 de milioane de dolari în modernizare, numai că transferul nu este încă finalizat.

„Rugați-vă pentru noi”

Autoritățile avertizează că o eventuală cedare a barajului ar putea duce la pierderi semnificative de vieți omenești în zonele din aval.

Cifrele vorbesc de la sine.

Cea mai mare parte a insulei Oahu se află acum sub avertizare de inundații, iar zonele de coastă și locuințele din nord sunt sub alerte de inundații fulgerătoare. Mesajul localnicilor este simplu și cutremurător: „Rugați-vă pentru noi. Știm că mai vine ploaie”.