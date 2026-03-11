IEA eliberează 400 de milioane de barili de petrol după blocarea Strâmtorii Ormuz

Agenția Internațională a Energiei (IEA) a anunțat cea mai mare eliberare de petrol din stocurile de urgență din istoria sa, o măsură drastică luată după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz. Decizia vizează stabilizarea pieței globale, puternic afectată de conflictul din Orientul Mijlociu.

Directorul executiv al IEA, Fatih Birol, a confirmat miercuri, într-un discurs, amploarea intervenției. Potrivit Antena3, care citează oficialul, „țările IEA vor pune la dispoziția pieței 400 de milioane de barili de petrol pentru a compensa pierderile de aprovizionare prin închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz”. Măsura a fost decisă în unanimitate în cadrul unei reuniuni extraordinare a guvernelor membre, convocată marți pentru a evalua situația.

„Provocările pieței petroliere sunt fără precedent”

Fatih Birol a subliniat gravitatea situației actuale și necesitatea unui răspuns coordonat la nivel mondial. El a lăudat solidaritatea membrilor organizației în fața unei crize de o magnitudine nemaiîntâlnită.

„Provocările pieței petroliere cu care ne confruntăm sunt fără precedent ca amploare, prin urmare, mă bucur foarte mult că țările membre au răspuns cu o acțiune colectivă de urgență de o amploare fără precedent. Piețele petroliere sunt globale, așa că răspunsul la perturbările majore trebuie să fie și el global. Securitatea energetică este mandatul fondator al IEA și mă bucur că membrii organizației dau dovadă de o solidaritate puternică în luarea de măsuri decisive împreună”, a adăugat directorul IEA.

Blocarea Strâmtorii Ormuz a prăbușit exporturile

Decizia IEA vine în contextul în care conflictul din Orientul Mijlociu, izbucnit pe 28 februarie 2026, a paralizat una dintre cele mai importante rute comerciale pentru petrol. Fluxurile de țiței și produse rafinate prin Strâmtoarea Ormuz au scăzut dramatic, ajungând în prezent la mai puțin de 10% din nivelurile înregistrate înainte de conflict.

Situația a forțat numeroși operatori din regiune să oprească complet sau să reducă masiv producția. În 2025, prin Strâmtoarea Ormuz tranzitau zilnic aproximativ 20 de milioane de barili de țiței și produse petroliere, ceea ce reprezenta circa 25% din comerțul maritim mondial cu petrol. Opțiunile alternative pentru transportul acestor volume sunt extrem de limitate.

A șasea intervenție coordonată din istoria IEA

Eliberarea celor 400 de milioane de barili reprezintă a șasea acțiune colectivă de acest fel din istoria Agenției Internaționale a Energiei, fondată în 1974. Intervenții similare au mai avut loc în 1991, 2005, 2011 și de două ori în cursul anului 2022.

Organizația, formată din 32 de state membre, deține stocuri de urgență de peste 1,2 miliarde de barili. La această cantitate se adaugă alte 600 de milioane de barili din stocuri industriale deținute sub obligația guvernului. IEA a precizat că petrolul va fi pus la dispoziția pieței într-un interval de timp adaptat „circumstanțelor naționale ale fiecărei țări membre” și va fi completat de alte măsuri de urgență luate de unele state. Secretariatul organizației va oferi detalii suplimentare despre implementarea măsurii „în timp util”.