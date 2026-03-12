IEA: Războiul din Iran a tăiat 10 milioane de barili pe zi din producția de petrol

Războiul din Iran a declanșat o criză fără precedent pe piața energetică globală, provocând cea mai mare perturbare a ofertei de petrol din istorie. Producția țărilor din Golful Persic s-a prăbușit cu cel puțin 10 milioane de barili pe zi, un volum care reprezintă aproape 10% din cererea mondială.

Conflictul, ajuns în a 13-a zi, afectează deja 7,5% din oferta globală de petrol. Potrivit celui mai recent raport lunar al Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), citat de Stirileprotv, pierderile ar urma să crească dacă transportul maritim nu va fi reluat rapid. Atacurile lansate de SUA și Israel asupra Iranului pe 28 februarie au paralizat o arteră vitală pentru comerțul mondial.

Cea mai mare perturbare din istorie

Agenția Internațională pentru Energie a confirmat gravitatea situației, descriind un șoc de proporții istorice pentru piețele energetice. „Războiul din Orientul Mijlociu creează cea mai mare perturbare a aprovizionării din istoria pieţei globale a petrolului”, a apreciat IEA. Impactul nu va fi doar pe termen scurt, avertizează experții.

Revenirea la normalitate se anunță a fi un proces lent și complex. „Închiderea producţiei pe segmentul upstream va dura săptămâni şi, în unele cazuri, luni pentru a reveni la nivelurile de dinainte de criză, în funcţie de gradul de complexitate a zăcămintelor şi de momentul în care lucrătorii, echipamentele şi resursele se vor întoarce în regiune”, a adăugat agenția.

Strâmtoarea Ormuz, blocaj critic pentru transportul petrolului

Prețul petrolului a crescut brusc după ce petrolierele nu au mai putut tranzita Strâmtoarea Ormuz, un punct critic pentru comerțul global. Livrările prin această strâmtoare, prin care anul trecut au trecut 20 de milioane de barili de țiței și produse petroliere, au scăzut cu peste 90%. Joi dimineață, cotația țițeiului Brent a urcat din nou peste 100 de dolari pe baril la Londra, după ce două petroliere au fost lovite în apele irakiene, iar Omanul a evacuat un terminal cheie de export.

Deși Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite pot devia o parte din exporturi pe rute alternative, închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz a forțat producătorii din Golf să își reducă producția de țiței cu aproximativ 10 milioane de barili pe zi, conform estimărilor IEA.

Prognoze revizuite și riscuri pentru carburanți

Șocul ofertei a obligat IEA să își revizuiască drastic previziunile. Surplusul global estimat pentru 2026 a fost redus cu peste o treime, până la aproximativ 2,4 milioane de barili pe zi. Înainte de criză, agenția miza pe un exces record de petrol, datorită creșterii ofertei din America, impulsionată de SUA, Canada, Guyana și Brazilia. Acum, acest scenariu este anulat.

Blocajul din Strâmtoarea Ormuz pune în pericol și capacități regionale de rafinare de aproximativ patru milioane de barili pe zi. IEA avertizează că limitarea materiilor prime prezintă riscuri deosebite pentru aprovizionarea cu motorină și combustibil pentru avioane la nivel mondial.

Teheranul lansează amenințări dure

În contextul ofensivei militare lansate de SUA și Israel, care va continua „fără limită de timp”, Teheranul a transmis un avertisment ferm. Pe fondul tensiunilor în creștere, autoritățile iraniene au declarat că „Orice invazie va face ca Golful Persic să curgă cu sângele invadatorilor”.