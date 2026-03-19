India trimite 6 nave de război pentru a-și proteja petrolierele blocate în Strâmtoarea Ormuz

India a trimis „mai mult de șase” nave militare în zona Strâmtorii Ormuz pentru a-și escorta petrolierele, o mișcare ce vine pe fondul agravării situației din regiune. În Golful Persic sunt blocate în acest moment 22 de nave sub pavilion indian, printre care se numără șase nave de transport gaz și patru petroliere.

Operațiunea Sankalp în acțiune

Iar mișcarea nu este una complet nouă, ci se desfășoară în cadrul misiunii „Sankalp”, lansată încă din 2019. Scopul acesteia este asigurarea securității navigației comerciale și protejarea intereselor maritime ale Indiei în Golful Persic. Concret, navele de război vor fi amplasate la est de strâmtoare, fără a intra în canalul navigabil propriu-zis. Misiunea lor este să escorteze navele comerciale până în apele sigure din partea de nord a Mării Arabiei.

Deja, în ultimele zile, India a asigurat tranzitul în siguranță al două tancuri de stat cu gaz lichefiat. Se poartă negocieri intense cu Iranul pentru trecerea altor câteva nave încărcate cu combustibil.

22 de nave indiene blocate

Dar, stai puțin, de ce atâta grabă acum? Situația a devenit critică, iar pentru a înțelege amploarea problemei, trebuie spus că 22 de nave sub pavilion indian sunt practic captive în Golf. Tensiunile diplomatice sunt la cote maxime, iar prim-ministrul Narendra Modi a discutat săptămâna trecută situația direct cu președintele Iranului, Masoud Pezeshkian. Pe agendă s-au aflat, clar, modalitățile de asigurare a trecerii nestingherite a navelor.

Răspunsul rece la apelul lui Trump

Numai ca New Delhi pare să joace pe cont propriu, fără a răspunde direct apelului președintelui american Donald Trump, care a cerut altor țări să trimită nave de război în strâmtoare. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Indiei, Randhir Jaiswal, a clarificat că această chestiune „nu a fost discutată cu SUA în cadrul unor consultări bilaterale”.

E drept că nu toată lumea s-a conformat solicitării americane. O serie de aliați importanți, inclusiv Franța și Germania, au refuzat să se alăture eforturilor militare de deblocare. Ca răspuns, liderul de la Casa Albă a calificat decizia drept „o greșeală foarte proastă” și a declarat că trebuie „reflectat” asupra continuării apartenenței Statelor Unite la NATO.

Miza economică a blocadei

Dincolo de jocurile militare și diplomatice, miza este uriașă. Prin Strâmtoarea Ormuz trec aproximativ 20% din livrările mondiale de petrol.

Pentru India, situația este și mai gravă. Blocada a dus deja la o penurie acută de gaz, în condițiile în care țara primește circa 90% din importurile de gaz lichefiat chiar din Orientul Mijlociu (o dependență masivă, am putea spune). Întreaga criză a fost declanșată de la sfârșitul lunii februarie, când SUA și Israelul au început o operațiune militară împotriva Iranului, ducând la închiderea de facto a strâmtorii.