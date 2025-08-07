Întâlnire de grad zero: Putin și Trump se văd din nou! Kremlinul confirmă. Relațiile internaționale intră într-o nouă fază tensionată, după ce Kremlinul a confirmat oficial că președintele rus Vladimir Putin se va întâlni în curând cu fostul lider american Donald Trump. Anunțul vine în urma unei întâlniri discrete dintre Putin și unul dintre apropiații lui Trump, desfășurată în mijlocul unei atmosfere politice extrem de încărcate.

Kremlinul confirmă: urmează o întâlnire între Putin și Trump

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, este așteptat să aibă o întrevedere directă cu fostul președinte al SUA, Donald Trump, „în zilele următoare”. Informația a fost făcută publică de Kremlin și preluată imediat de agențiile ruse de presă, potrivit relatărilor AFP. Discuțiile s-au intensificat după vizita lui Steve Witkoff, emisar al lui Trump, la Moscova, miercuri.

Potrivit lui Iuri Ușakov, consilier al Kremlinului pentru afaceri internaționale, întâlnirea nu este întâmplătoare și a fost convenită ca urmare a unei inițiative americane:

„La propunerea părţii americane, s-a încheiat un acord în vederea organizării unei reuniuni bilaterale la cel mai înalt nivel în zilele următoare, adică o întâlnire între preşedintele Vladimir Putin şi Donald Trump”, a declarat oficialul rus.

Ce urmărește Trump prin această vizită la Kremlin?

Chiar dacă detaliile exacte ale întâlnirii nu au fost încă dezvăluite, sursele diplomatice susțin că discuțiile ar putea viza teme esențiale precum relansarea dialogului ruso-american, sancțiunile economice, situația Ucrainei și competiția tehnologică dintre cele două superputeri. Vizita lui Steve Witkoff la Moscova a fost considerată de mulți drept un semnal clar că Trump încearcă să își consolideze poziția de lider global înainte de alegerile din SUA.

Această întâlnire vine într-un moment sensibil, în care relațiile dintre Washington și Moscova sunt marcate de sancțiuni, tensiuni diplomatice și conflicte indirecte. Chiar și așa, ideea unei relansări a dialogului între cei doi foști lideri ai celor mai influente state din lume a fost primită cu interes de comunitatea internațională.

Ce poate însemna această întâlnire pentru scena globală?

Analiștii politici sunt de părere că o nouă apropiere între Putin și Trump ar putea schimba din nou echilibrul geopolitic global, în special dacă se va concretiza într-o colaborare sau înțelegeri bilaterale. Amintim că cei doi lideri s-au întâlnit anterior în contexte controversate, iar relația lor a fost adesea catalogată ca fiind una personală, dar instabilă.

Această potențială întrevedere ridică și semne de întrebare în privința strategiei diplomatice a SUA și a poziției oficiale a actualei administrații de la Washington, mai ales că inițiativa pare să fi venit de la partea americană.

Până la apariția unor informații suplimentare, toate privirile rămân îndreptate către Kremlin și Casa Albă, în așteptarea detaliilor privind locul, data și subiectele abordate la viitoarea întâlnire Putin-Trump.