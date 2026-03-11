Iran amenință că va lovi interesele economice ale SUA și Israelului după un atac la Teheran

Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează după ce Iranul a amenințat direct că va viza interesele economice și bancare ale Statelor Unite și Israelului. Reacția vine în urma unui atac asupra unei bănci din Teheran, incident în care, potrivit presei locale, mai mulți angajați și-au pierdut viața.

Un purtător de cuvânt al comandamentului militar Khatam al-Anbiya a făcut anunțul miercuri, relatează Digi24. Atacul din timpul nopții a vizat o clădire administrativă a Bank Sepah, una dintre cele mai mari bănci publice din Iran, cunoscută pentru legăturile sale istorice cu armata. Presa iraniană susține că atacul, atribuit Israelului și SUA, a „ucis angajaţi” ai băncii din capitală care lucrau „în mod excepţional” pentru a pregăti plata salariilor lunare.

Reacția oficială a Teheranului

Ebrahim Zolfaqari, purtătorul de cuvânt al comandamentului militar, a acuzat direct Washingtonul și Tel Avivul pentru incident. „În urma campaniei lor eşuate, armata teroristă a SUA şi regimul sionist au vizat una dintre băncile ţării”, a declarat Zolfaqari.

Oficialul iranian a subliniat că acest act va atrage represalii clare, mutând conflictul în sfera economică. „Prin această acţiune ilegală şi neobişnuită, inamicul ne obligă să vizăm centrele economice şi băncile legate de SUA şi de regimul sionist din regiune”, a adăugat el.

Avertisment pentru populație: Stați la 1.000 de metri de bănci

Pe lângă amenințările militare și economice, comandamentul de la Teheran a transmis un mesaj direct și populației din regiune. Purtătorul de cuvânt a avertizat civilii să păstreze o distanță considerabilă față de instituțiile bancare pentru a evita să devină victime colaterale. Mai exact, Zolfaqari a cerut populaţiei să se ţină la o distanţă de 1.000 de metri de bănci.