Orientul Mijlociu fierbe! Tensiunile au atins un punct critic, după ce Iranul a transmis un avertisment fără echivoc: bazele americane din regiune vor fi transformate în ținte, dacă Washingtonul ar avea, Doamne ferește, intenția să atace Teheranul. Informația, obținută pe surse de Romanialibera, provine de la un oficial iranian care a dorit să-și păstreze anonimatul. Se pare că mesajul a ajuns deja la urechile Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite și Turciei, state aliate cu Statele Unite.

Ruptură diplomatică: Dialogul, suspendat

În acest climat extrem de tensionat, contactele directe dintre ministrul de externe iranian, Abbas Araqchi, și trimisul special al SUA, Steve Witkoff, au fost suspendate. Un gest simbolic, dar care reflectă o escaladare rapidă a conflictului dintre cele două țări. Practic, dialogul, oricum fragil, e pe cale să se destrame complet. Un semnal de alarmă serios!

Trump intervine? Israelul, cu ochii pe situație

Un oficial israelian a declarat pentru Reuters că președintele american Donald Trump „a decis să intervină”, însă nu se știe exact cum și când se va întâmpla asta. Anterior, într-un interviu pentru CBS News, Trump amenințase cu „măsuri foarte dure” dacă Iranul va executa protestatarii. „Dacă îi vor spânzura, veți vedea niște lucruri”, a avertizat președintele american. Mai mult, i-a îndemnat pe iranieni să continue protestele și să preia controlul asupra instituțiilor, declarând că „ajutorul este pe drum”.

Israelul, la posturi: Ce se întâmplă la Teheran?

Israelul monitorizează situația cu maximă atenție, fără să clipească. Marți seara, cabinetul de securitate al prim-ministrului Benjamin Netanyahu a fost informat despre posibilitatea „prăbușirii regimului sau a unei intervenții americane”. E un moment critic, iar orice pas greșit ar putea avea consecințe dezastruoase pentru întreaga regiune.

Iranul caută aliați: Discuții cu Qatar, Emiratele și Turcia

Mass-media de stat iraniană a relatat că șeful principalului organism de securitate al Iranului, Ali Larijani, a discutat cu ministrul de externe al Qatarului. De asemenea, Araqchi a purtat convorbiri cu omologii săi din Emiratele Arabe Unite și Turcia, toate state aliate ale SUA. Scopul? Să calmeze spiritele și să le transmită partenerilor regionali că Iranul e hotărât să-și apere suveranitatea. Araqchi le-a transmis că „prevalează calmul”, dar că Iranul este hotărât să-și apere suveranitatea și securitatea împotriva oricărei interferențe străine.

Protestele sângeroase: Bilanțul, un mister

Din cauza restricțiilor de internet, informațiile din Iran ajung cu greu, iar bilanțul violențelor e greu de verificat. Grupul pentru drepturile omului HRANA a confirmat moartea a 2.403 de protestatari și 147 de persoane afiliate guvernului. Un oficial iranian a declarat, sub protecția anonimatului, că aproximativ 2.000 de persoane au fost ucise. Autoritățile de la Teheran acuză Statele Unite și Israelul de instigare la tulburări și dau vina pentru violențe pe indivizi pe care îi consideră „teroriști”, responsabili de atacuri asupra forțelor de securitate, moscheilor și proprietății publice.