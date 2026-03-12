Iran atacă un port cheie din Oman cu drone: Incendiu la rezervoare de petrol

Un incendiu puternic a izbucnit miercuri în portul Salalah din Oman, după ce drone iraniene au vizat facilități de stocare a petrolului. Atacul marchează o escaladare a tensiunilor din Golf, transformând conflictul regional într-o confruntare directă pentru controlul aprovizionării globale cu energie.

Mai multe rezervoare de combustibil din port au fost lovite, relatează oilprice.com, citând mass-media de stat din Oman și firma de securitate maritimă Ambrey. Potrivit surselor, nicio navă comercială aflată în zonă nu a fost avariată. Imagini video publicate de contul de informații deschise OSINT Visioner arată urmările atacurilor, inclusiv incendiile de la facilitățile de depozitare.

Escaladare dincolo de Strâmtoarea Hormuz

Portul Salalah, situat pe coasta de sud a Omanului, la Marea Arabiei, a devenit o rută alternativă vitală pentru petrolierele care încearcă să evite periculoasa Strâmtoare Hormuz. Analiștii avertizează că atacul de miercuri semnalează intenția Iranului de a extinde ostilitățile, vizând rutele alternative de export folosite de producători și de companiile de transport maritim.

Acesta este cel mai recent incident dintr-o serie de atacuri cu drone și rachete asupra infrastructurii energetice din Orientul Mijlociu. La începutul acestei luni, drone iraniene au lovit rezervoare de combustibil din portul Duqm, un alt nod strategic din Oman. În Arabia Saudită, dronele au atacat rafinăria Ras Tanura, oprind temporar operațiunile după ce resturile aparatelor de zbor au provocat un incendiu.

Avertisment dur de la Teheran: 13 nave atacate

Forțele iraniene au vizat și transportul comercial. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a anunțat, prin agenția Fars News, că nava de marfă thailandeză Mayuree Naree și nava liberiană Express Rome au fost atacate după ce ar fi ignorat avertismentele navale. Datele de urmărire au confirmat prezența ambelor nave în zonă.

Potrivit organizației Maritime Trade Operations (UKMTO), cel puțin 13 nave au fost atacate în Golful Persic, Strâmtoarea Ormuz și Golful Oman de la începutul ostilităților pe 28 februarie, trei dintre incidente având loc miercuri. În acest context, Comandamentul militar Khatam al-Anbiya din Teheran a transmis un avertisment ferm: „nu va permite niciunui litru de petrol să treacă prin Strâmtoarea Ormuz în beneficiul Statelor Unite, sioniștilor sau al partenerilor lor.”

Reacția autorităților din Oman

Autoritățile din Oman au confirmat că mai multe drone au fost interceptate și doborâte deasupra orașului Salalah, în timp ce altele și-au atins ținta. Un oficial de securitate, citat de Agenția de știri din Oman (ONA), a declarat că incendiile au cuprins două rezervoare, dar nu s-au înregistrat victime în rândul personalului portuar sau al locuitorilor.

Oficialul a subliniat că forțele de securitate au mobilizat „toate eforturile de monitorizare și reacție” pentru a contracara aceste „escaladări ostile” și pentru a proteja infrastructura strategică a țării. Atacul de miercuri reprezintă al doilea val de lovituri asupra porturilor din Oman luna aceasta, după cele din 1 și 3 martie asupra portului Duqm. În urma acelor atacuri, un lucrător străin a fost rănit și mai multe rezervoare de combustibil au fost avariate.

Sursa: Adevarul