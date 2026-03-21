Corpul Gărzilor Revoluționare Iraniene (IRGC), armata de elită a Teheranului, a reconstruit din temelii comandamentul militar al Hezbollah, după ce acesta a fost decimat de Israel în 2024. Surse familiare cu operațiunile IRGC au dezvăluit că golurile lăsate de eliminarea comandanților de top, inclusiv a liderului Hassan Nasrallah, au fost umplute cu ofițeri iranieni. Aceștia nu doar că au preluat controlul, dar au restructurat complet gruparea libaneză și au stabilit planurile pentru războiul pe care Hezbollah îl poartă acum în sprijinul Iranului.

Comandament iranian la Beirut

La scurt timp după armistițiul din noiembrie 2024, în timp ce Israelul încă derula atacuri, aproximativ 100 de ofițeri IRGC au sosit în Liban. Misiunea lor era clară. Trebuiau să recalifice luptătorii, să supervizeze reînarmarea și, cel mai important, să remodeleze structurile de comandă ale Hezbollah care fuseseră penetrate de serviciile secrete israeliene, o vulnerabilitate care a permis asasinarea multor lideri.

Investiția Iranului a dat roade rapid. Hezbollah a fost pus pe picioare la timp pentru a intra în războiul regional pe 2 martie, lansând de atunci sute de rachete asupra Israelului și declanșând o ofensivă israeliană care a ucis peste 1.000 de oameni în Liban.

De la ierarhie la celule de gherilă

Una dintre cele mai importante schimbări a fost abandonarea structurii ierarhice de comandă. În locul ei, ofițerii iranieni au implementat un model descentralizat, format din unități mici, cu cunoștințe limitate despre operațiunile celorlalte. V-ați gândit vreodată cum se poate păstra secretul operațional într-un război modern? Ei bine, se pare că aceasta este soluția.

O schimbare radicală.

Andreas Krieg, lector la departamentul de studii de securitate al King’s College London, care a cercetat gruparea timp de 15 ani, a explicat că IRGC „a reorganizat practic Hezbollah sub forma unui sistem mult mai plat”. Această abordare contrastează puternic cu ierarhia politică ce se formase în jurul lui Nasrallah înainte de moartea sa.

„Acest model descentralizat pe care l-au implementat acum este, si, puţin mai asemănător cu felul în care arăta Hezbollah în anii 1980 – celule foarte mici”, a adăugat Krieg. El descrie noua tactică drept o „apărare mozaic”, folosită și de IRGC în Iran.

Planuri de atac și consilieri speciali

Dincolo de restructurare, ofițerii IRGC au elaborat planuri concrete de luptă. Unul dintre acestea viza atacuri cu rachete împotriva Israelului, lansate simultan din Iran și Liban, un scenariu care a fost pus în aplicare pentru prima dată pe 11 martie.

Iar pentru a se asigura că totul funcționează, IRGC a trimis ofițeri în Liban încă din 2024 pentru a efectua un audit postbelic al Hezbollah și a preluat supravegherea directă a aripii sale militare (o mișcare fără precedent). Mai mult, anul trecut, consilieri speciali iranieni au fost integrați direct în structurile Hezbollah pentru a ajuta la dirijarea operațiunilor militare.

Guvernul libanez cere plecarea iranienilor

Prezența iraniană nu a trecut neobservată. Guvernul de la Beirut estimează că între 100 și 150 de cetățeni iranieni din țară au legături cu Teheranul care depășesc funcțiile diplomatice normale, inclusiv legături cu IRGC. Un oficial libanez a declarat că guvernul le-a cerut acestor persoane să părăsească Libanul la începutul lunii martie.

Și, într-adevăr, ofițeri ai Gărzii Revoluționare s-au numărat printre cei peste 150 de iranieni care au plecat din Beirut cu un zbor spre Rusia pe 7 martie.

Dar costurile umane sunt deja mari. Membri ai IRGC s-au numărat printre cele aproximativ 500 de persoane ucise de atacurile israeliene în Liban între încetarea focului din 2024 și izbucnirea noului război. Alți zece au fost uciși de la începutul conflictului, inclusiv într-un atac asupra unui hotel din Beirut pe 8 martie. Când atacurile aeriene israeliene l-au ucis pe Nasrallah într-un buncăr din Beirut, alături de el a murit și un general iranian, o dovadă a implicării profunde a Teheranului la cel mai înalt nivel.