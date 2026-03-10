Iranul amenință SUA: Vom decide noi când se termină războiul și blocăm petrolul

Tensiunile dintre Iran și Statele Unite ating un nou punct critic. Garda Revoluționară Islamică a lansat un avertisment direct la adresa președintelui Donald Trump, amenințând că va opri complet exporturile de petrol din regiune dacă atacurile americane și israeliene nu încetează.

Reacția Teheranului vine după ce liderul de la Casa Albă a declarat că un eventual război s-ar încheia rapid. Potrivit Mediafax, purtătorul de cuvânt al Gărzii Revoluționare, Ali Mohammad Naeini, a transmis că forțele iraniene sunt pregătite de confruntare și că Teheranul va stabili termenii încheierii oricărui conflict.

Avertisment direct: „Iranul va decide când se va termina războiul”

Ali Mohammad Naeini a subliniat că forțele armate iraniene sunt pregătite pentru o confruntare în zona strategică a Strâmtorii Hormuz. El a afirmat tranșant: „Iranul va decide când se va termina războiul”. Purtătorul de cuvânt a ironizat prezența militară americană, susținând că aceasta s-a retras de teama capacităților militare ale Iranului.

„Forțele armate ale Republicii Iran așteaptă flota navală americană în regiunea Strâmtorii Hormuz și portavionul Gerald Ford. El (n.r. Trump) a susținut prezența navelor comerciale și militare în regiune și tranzitul facil al acestora prin Strâmtoarea Hormuz; în același timp, navele, ambarcațiunile și toate avioanele de luptă americane au părăsit regiunea și sunt staționate la o distanță de peste 1.000 de kilometri, pentru a evita rachetele și dronele puternice ale Iranului”, a declarat Naeini.

Miza petrolului și amenințarea blocadei

Cel mai dur avertisment vizează fluxul de petrol din regiune, vital pentru economia globală. Oficialul iranian a transmis că, în cazul continuării atacurilor din partea Statelor Unite și a Israelului, Iranul va lua măsuri drastice. „Iranul nu va permite exportul niciunui litru de petrol din regiune”, a spus acesta, o declarație ce ar putea avea repercusiuni majore pe piețele energetice internaționale.

Replica lui Trump: Răspuns militar „de 20 de ori mai puternic”

Declarațiile oficialului iranian reprezintă un răspuns direct la afirmațiile făcute luni de președintele Donald Trump. Liderul american a precizat că războiul din Orientul Mijlociu se va încheia „curând”. Mai mult, Trump a avertizat că orice încercare a Iranului de a bloca tranzitul de petrol prin Strâmtoarea Hormuz va atrage o replică militară devastatoare, un răspuns de „douăzeci de ori mai puternic decât a fost lovit până acum”.