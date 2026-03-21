Într-o mișcare surprinzătoare, Iranul se declară dispus să ajute navele japoneze să traverseze strategica Strâmtoare Ormuz, o rută comercială vitală pentru aprovizionarea globală cu carburant. Anunțul a fost făcut chiar de ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, într-un interviu acordat sâmbătă agenției Kyodo, și vine într-un moment de tensiune maximă în regiune, după ce Teheranul a blocat accesul ca răspuns la loviturile efectuate de Israel și SUA.

O strâmtoare deschisă, dar nu pentru oricine

Oficialul de la Teheran a ținut să nuanțeze situația, susținând că ruta nu este complet blocată. „Noi nu am închis strâmtoarea. Din punctul nostru de vedere, strâmtoarea este deschisă”, a declarat Araghchi în interviul telefonic de vineri.

Numai că lucrurile stau puțin diferit. Ministrul a clarificat imediat pentru cine se aplică, de fapt, restricțiile. „Aceasta nu este închisă decât navelor care aparţin inamicilor noştri, ţările care ne atacă. Cât despre alte ţări, navele lor pot traversa strâmtoarea”, a asigurat el, conform unei transcrieri publicate pe contul său de Telegram.

Condiția simplă pentru Tokyo

Și care ar fi, până la urmă, prețul pentru această favoare? Se pare că e mai simplu decât s-ar crede. Potrivit șefului diplomației iraniene, țările prietene, inclusiv Japonia, trebuie doar să „contacteze” Iranul pentru a stabili detaliile unei treceri care să se desfășoare în condiții de maximă siguranță.

Iar miza pentru Japonia este uriașă. A patra economie a lumii este și al cincilea cel mai mare importator de petrol la nivel global, cu o dependență covârșitoare de Orientul Mijlociu – de unde provine 95% din țițeiul consumat. Dintre acestea, un procent uriaș de 70% trebuie să treacă fix prin Strâmtoarea Ormuz, ceea ce face oferta Iranului extrem de importantă pentru stabilitatea economică a țării.

Rezervele strategice, deja pe consum

Blocajul a avut deja efecte concrete. Guvernul de la Tokyo a anunțat încă de luni că a început să recurgă la rezervele sale strategice de petrol, care sunt printre cele mai importante din lume. Vorbim despre stocuri echivalente cu nu mai puțin de 254 de zile de consum intern.

Decizia Japoniei nu este una izolată. Ea vine după ce membrii Agenţiei Internaţionale a Energiei (AIE) au convenit pe 11 martie să-şi utilizeze stocurile de petrol pentru a tempera explozia prețurilor cauzată de războiul din Orientul Mijlociu.

A fost cea mai vastă operaţiune de acest tip efectuată vreodată.