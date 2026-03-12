Iranul atacă două petroliere și amenință cu petrol la 200 de dolari pe baril

Tensiunile din Orientul Mijlociu au atins un nou punct critic după ce Iranul ar fi atacat două petroliere în apele teritoriale ale Irakului, provocând incendii și moartea unui membru al echipajului. În replică la acțiunile militare comune ale SUA și Israelului, Teheranul a lansat un avertisment dur piețelor globale: prețul petrolului ar putea ajunge la 200 de dolari pe baril.

Conflictul, declanșat în urmă cu aproape două săptămâni, a provocat deja moartea a aproximativ 2.000 de persoane și a aruncat piețele energetice în haos. Potrivit publicației Adevărul, Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) a anunțat un bilanț tragic, cu peste 1.100 de copii uciși sau răniți de la începutul confruntărilor.

Atacuri multiple asupra infrastructurii energetice

Oficiali portuari și firme de securitate maritimă au raportat că ambarcațiuni iraniene încărcate cu explozibili au lovit două tancuri petroliere aflate în apele Irakului. Exploziile au declanșat incendii la bord și au ucis un membru al echipajului. Acest incident se adaugă unei serii de atacuri, inclusiv lovirea a trei nave comerciale cu proiectile în Golful Persic și un atac asupra rezervoarelor de combustibil ale unei instalații petroliere din Muharraq, conform Ministerului de Interne din Bahrain.

Avertismentul iranian: „Pregătiţi-vă pentru un preţ de 200 de dolari”

Ca răspuns la destabilizarea regiunii, un purtător de cuvânt al comandamentului militar iranian a transmis un mesaj direct către Washington. „Pregătiţi-vă pentru un preţ al petrolului de 200 de dolari pe baril, deoarece preţul petrolului depinde de securitatea regională, pe care voi aţi destabilizat-o”, a declarat oficialul. Cotațiile petrolului au reacționat imediat, crescând cu aproximativ 5% miercuri și continuând trendul ascendent joi pe piețele asiatice. Evoluția a afectat și bursele, principalii indici de pe Dow Jones Industrial Average și S&P 500 înregistrând scăderi.

Trump susține că războiul e câștigat

În ciuda escaladării, președintele Donald Trump a afișat un ton optimist la un miting electoral din Kentucky. Liderul de la Casa Albă a declarat că Statele Unite au câștigat războiul, dar a insistat pe finalizarea misiunii. „Nu vrem să plecăm mai devreme, nu-i așa? Trebuie să terminăm treaba”, a spus Trump. Pentru a calma piețele, Agenția Internațională pentru Energie (IEA) a recomandat eliberarea a 400 de milioane de barili din rezervele strategice globale, cea mai mare intervenție de acest fel din istorie. În paralel, secretarul american al Energiei, Chris Wright, a anunțat că Washingtonul va elibera 172 de milioane de barili din Rezerva Strategică de Petrol a Statelor Unite.

Strâmtoarea Ormuz, punct fierbinte al conflictului

Situația rămâne extrem de tensionată în Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează aproximativ o cincime din producția mondială de petrol. Armata iraniană a transmis că strâmtoarea se află „fără îndoială” sub controlul său, iar siguranța navelor comerciale nu este garantată. Liderii G7 analizează posibilitatea de a organiza convoaie navale escortate pentru a relua traficul. În același timp, autoritățile americane au avertizat că Iranul ar putea viza infrastructura energetică deținută de SUA în Irak, iar FBI a semnalat posibile atacuri cu drone iraniene pe coasta de vest a Statelor Unite. La rândul lor, oficialii iranieni au avertizat că, dacă porturile militare ale țării vor fi atacate, centrele economice și comerciale din regiune ar putea deveni „ținte legitime”.

Sursa: Adevarul