Tensiunile din Orientul Mijlociu au explodat vineri, când Iranul a lansat atacuri coordonate asupra a patru țări din Golf. Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Bahrein și Arabia Saudită au raportat tiruri cu rachete și drone, confirmând o escaladare majoră a conflictului regional.

Șapte drone doborâte în Arabia Saudită

Arabia Saudită a fost ținta unui val de drone. Potrivit Ministerului Apărării de la Riad, șase drone au fost „interceptate și distruse” în estul țării, o zonă vitală pentru infrastructura petrolieră. O altă dronă a fost neutralizată în nordul regatului.

Dar seria de atacuri nu s-a oprit aici. În Kuweit, armata a anunțat oficial că apărarea sa antiaeriană „răspunde unei rachete ostile și unor amenințări cu drone”.

Incendiu în Bahrein, alertă în Emirate

În Bahrein, situația a fost la fel de gravă. Sirenele de alertă antiaeriană au răsunat în capitala Manama, iar Ministerul de Interne a confirmat că fragmente de proiectil provenite dintr-o „agresiune iraniană” au provocat un incendiu la un depozit. Din fericire, incendiul a fost stins rapid și nu s-au înregistrat victime.

Aproape simultan, Ministerul de Interne din Emiratele Arabe Unite a emis o alertă scurtă, evocând „amenințarea unor rachete” pe teritoriul său.

De ce acum? Contextul atacurilor asupra infrastructurii energetice

Atacurile de vineri, 20 martie 2026, nu sunt un incident izolat. Ele vin la doar o zi după ce Iranul și-a continuat ofensiva asupra infrastructurilor energetice din Golf. Joi, dronele iraniene au lovit o rafinărie saudită și alte două în Kuweit.

Toate aceste acțiuni sunt, de fapt, un răspuns la atacurile israeliene asupra câmpului de gaze South Pars/North Dome (o resursă strategică împărțită de Teheran și Doha). Atacurile de săptămâna trecută au provocat daune majore celei mai mari instalații de producere a gazului natural lichefiat (GNL) din lume, situată în Qatar. V-ați fi așteptat ca un câmp de gaze să devină un punct fierbinte de o asemenea magnitudine?

Un F-35 american, aterizare de urgență

Pe fondul acestor tensiuni, presa internațională a relatat că un avion de luptă F-35 american a fost nevoit să execute o aterizare de urgență. Motivul? Un presupus tir iranian în direcția sa.

Detaliile sunt încă neclare.

E drept că situația este extrem de volatilă, iar implicarea forțelor americane, chiar și indirect, adaugă un nou strat de complexitate unui conflict deja exploziv.